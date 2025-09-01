カボチャのバター焼き【材料】（4人分）カボチャ 1/8個塩コショウ 少々バター 20gドライパセリ 少々【下準備】1、カボチャは種とワタを取り、薄切りにする。【作り方】1、フライパンにバターを熱し、カボチャに塩、コショウをして並べる。2、両面焼き色がつくまで焼く。器に盛り、コショウを振り掛け、彩りにドライパセリを散らす。