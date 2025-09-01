素材の味わいをリッチに堪能「蒸し鶏と野菜のレムラードソース」清涼感のある白ワインと【ワインと料理 ペアリングの愉しみ】
厳しい残暑が続きますが、食材は少しずつ秋めいてきました。サツマイモやカボチャは蒸すだけで美味。一緒にお肉も蒸せば十分なおかずに。
夏は塩やバジルソースで十分でしたが、今回は少しリッチなレムラードソース（※）を合わせました。パセリはたっぷりがおすすめです。
■蒸し鶏と野菜のレムラードソース
調理時間 25分
蒸し鶏と野菜のレムラードソース
【材料】（2人分）
鶏もも肉 1枚
サツマイモ(小) 1本
パプリカ(小) 4個
<レムラードソース>
マヨネーズ 大さじ 3
アンチョビ 1枚
ケイパー 小さじ 1
玉ネギ(みじん切り) 1/8個
パセリ(みじん切り) 適量
粉からし 少々
【下準備】
1、鶏もも肉は余分な脂と太い筋を切り取り、ひとくち大に切る。
2、サツマイモは両端を少し切り落とし、皮ごと厚さ約1.5cmの輪切りにする。
3、パプリカは縦半分に切って種とヘタを取り除き、ひとくち大に切る。
パプリカは大1個で代用してもOKです。野菜はジャガイモやカボチャ、ピーマンも美味しいですよ。
4、＜レムラードソース＞の材料を混ぜ合わせる。玉ネギの辛みが気になる場合は水に5分放ち、水気をしっかりきってから混ぜる。
5、蒸し器の湯を沸かす。
【作り方】
1、鶏もも肉とサツマイモをせいろに並べて10分蒸す。
今回は小さめのせいろで重ねて蒸しています。大きなせいろの場合は一緒に並べてください。
2、パプリカを加えてさらに3分蒸す。
3、器に鶏肉、サツマイモ、パプリカを盛り合わせ、＜レムラードソース＞をかける。
【このレシピのポイント・コツ】
レムラードソースはフランス料理で使われるマヨネーズベースのソースです。
今回のペアリングは、レムラードソースをからめた肉やサツマイモの甘み、パプリカの青々しい風味に合わせて南ローヌの白ワインを合わせました。冷涼な気候で育てられた、酸がきれいでエレガントなワインです。
▼今回使用したワイン情報
【商品名】ル・プラン・ベー
【生産者】ドメーヌ・レ・マオ
【種類】白ワイン
【品種】グルナッシュブラン・ノワール40%、ユニブラン25%、カリニャンブラン25%、ロール10%
【風味】フレッシュなパイナップルの果実味。ほんのりとメントールのような清涼感があります。ミネラル感に溢れ、レモンのようなさっぱりとした酸と、パイン飴のようなチャーミングな余韻が感じられます。
【アルコール度数】13％
【産地】フランス・南ローヌ
(保田 美幸)
