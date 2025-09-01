厳しい残暑が続きますが、食材は少しずつ秋めいてきました。サツマイモやカボチャは蒸すだけで美味。一緒にお肉も蒸せば十分なおかずに。夏は塩やバジルソースで十分でしたが、今回は少しリッチなレムラードソース（※）を合わせました。パセリはたっぷりがおすすめです。

※レムラードソースとは、フランス料理で使われるマヨネーズベースのソースのことです。

■蒸し鶏と野菜のレムラードソース

調理時間 25分

レシピ制作 保田美幸

・酸がきれいでエレガント フランスワインとペアリング

蒸し鶏と野菜のレムラードソース【材料】（2人分）鶏もも肉 1枚サツマイモ(小) 1本パプリカ(小) 4個<レムラードソース>マヨネーズ 大さじ 3アンチョビ 1枚ケイパー 小さじ 1玉ネギ(みじん切り) 1/8個パセリ(みじん切り) 適量粉からし 少々【下準備】1、鶏もも肉は余分な脂と太い筋を切り取り、ひとくち大に切る。2、サツマイモは両端を少し切り落とし、皮ごと厚さ約1.5cmの輪切りにする。3、パプリカは縦半分に切って種とヘタを取り除き、ひとくち大に切る。パプリカは大1個で代用してもOKです。野菜はジャガイモやカボチャ、ピーマンも美味しいですよ。4、＜レムラードソース＞の材料を混ぜ合わせる。玉ネギの辛みが気になる場合は水に5分放ち、水気をしっかりきってから混ぜる。5、蒸し器の湯を沸かす。【作り方】1、鶏もも肉とサツマイモをせいろに並べて10分蒸す。今回は小さめのせいろで重ねて蒸しています。大きなせいろの場合は一緒に並べてください。2、パプリカを加えてさらに3分蒸す。3、器に鶏肉、サツマイモ、パプリカを盛り合わせ、＜レムラードソース＞をかける。【このレシピのポイント・コツ】レムラードソースはフランス料理で使われるマヨネーズベースのソースです。今回のペアリングは、レムラードソースをからめた肉やサツマイモの甘み、パプリカの青々しい風味に合わせて南ローヌの白ワインを合わせました。冷涼な気候で育てられた、酸がきれいでエレガントなワインです。▼今回使用したワイン情報



【商品名】ル・プラン・ベー

【生産者】ドメーヌ・レ・マオ

【種類】白ワイン

【品種】グルナッシュブラン・ノワール40%、ユニブラン25%、カリニャンブラン25%、ロール10%

【風味】フレッシュなパイナップルの果実味。ほんのりとメントールのような清涼感があります。ミネラル感に溢れ、レモンのようなさっぱりとした酸と、パイン飴のようなチャーミングな余韻が感じられます。

【アルコール度数】13％

【産地】フランス・南ローヌ





(保田 美幸)