トヨタの「斬新“SUV”ミニバン」に注目！ スゴい「大きなスライドア」×全長4.7m級の「ちょうどイイサイズ」！ ゴツいデザインもカッコいい「クロスバン ギア」コンセプト市販化の可能性とは

次に来るのは「SUVミニバン」ブーム!?

ホンダ「N-BOX JOY」やスズキ「スペーシアギア」など、いまSUVテイストの背高軽ワゴンが注目されています。

ひょっとするとこの流れは、トヨタ「ノア／ヴォクシー」に代表されるミドルクラスのミニバンにも及んでくるのかもしれません。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「斬新“SUV”ミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）

2023年秋開催の「ジャパンモビリティショー（JMS）2023」に出展されていた「X-VAN GEAR CONCEPT（クロスバンギア コンセプト、以下クロスバンギア）」は、そんな予感をさせる魅力的な1台でした。

市販化の可能性も!? トヨタ車体が提案するSUVミニバン「X-VAN GEAR CONCEPT（クロスバン ギア コンセプト）」とは

様々なモビリティが登場した、2年前のJMS2023。そこにトヨタ車体が出展したコンセプトカーがクロスバンギアでした。

トヨタ車体は、ノア／ヴォクシーやアルファード／ヴェルファイア、ハイエース、「ランドクルーザー」（ランクル）シリーズなど、ミニバンやSUVを多く手掛けている完成車メーカーです。

クロスバンギアも、乗車定員6名の3列シートミニバンであり、全長4695mm×全幅1820mm×全高1855mmのボディサイズは、ちょうどノア／ヴォクシー（全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm）とほぼ同等。

全長は同じで、全幅が90mmほど広く、全高は40mmほど高めというサイズ感でした。

とはいえ、ノア／ヴォクシーとは見た目が大きく異なり、大径タイヤを装着したSUVのような雰囲気のクロスバンギアは、ミニバンとSUVの「いいとこどり」をしたようなモデルでした。

クロスバンギアの車両コンセプトは、釣りや自転車といった大物ギアを積み込んでアウトドアを満喫し、疲れたら車内で家族や友人と会話を楽しむというもの。

実はモデルバリエーションは3種類あり、実車として展示されたクロスバンギアのほかに、よりリラックスできる空間を演出した「クロスバンコア」、3列目シートを取り外すことでトランスポーター（商用バン）としても使える「クロスバンツール」も用意されていました。

エクステリアは、ノア／ヴォクシーよりも全体的に角張ったデザインが特徴です。

フロントガラスは垂直に近く、ボンネットも水平に形状となっており、まるで本格クロカンSUVのような印象。

前後に張り出したフェンダーや樹脂仕上げ風の前後バンパー、力強いサイドスポイラーや細身のヘッドライトとフォグランプ、大径タイヤの装着によって、アウトドアシーンに馴染むワイルドさも備えていました。

最大の特徴は、助手席側のBピラーレス構造による大開口ドアです。

この大開口ドアは、前方にスライドしながら開くスイング機構も採用しており、自転車や釣り竿など長尺物でも積み下ろしがしやすい構造となっていました。

インテリアには、天井一面に3枚の大型ガラスルーフが採用されており、自然光が差し込むことで、車内は明るく開放的な雰囲気に包まれることでしょう。

助手席シートはその場で回転することが可能で、2列目シートを倒してテーブル代わりにし、3列目シートと向かい合って座ることで、まるでリビングのような空間となり、会話を楽しむことができるのも魅力でした。

※ ※ ※

コンセプトモデルとされてはいるものの、クルマとしての完成度が非常に高く、今なお市販を望む声も多くあるクロスバンギア。

ミニバンと本格的なSUVのクロスオーバーといえば、現在は三菱の「デリカD：5」くらいしかなく、もしもクロスバンギアが市販化されれば、非常に面白いことになることでしょう。

今年2025年秋に開催される「JMS2025」で、クロスバンギアの「次」を見ることができるか、トヨタ車体の動向が非常に楽しみです。