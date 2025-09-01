全国学生相撲個人体重別選手権大会が31日、東京・靖国神社相撲場で行われた。東西の予選を勝ち抜いた全8階級16人ずつの精鋭が、猛暑の中で熱戦を繰り広げた。

75キロ未満級は、栩内陽向（専修大4年）が2連覇を達成した。決勝は昨年と同じ顔合わせとなり、清宮健史（日大3年）と対戦。2分を超える大熱戦の末、食い下がる相手の上体を起こして最後はもろ差しで寄り倒した。同階級の連覇は、2008年の阿部皓世（拓大）以来17年ぶり史上2人目となった。

85キロ未満級は、関俊太朗（駒澤大1年）が頂点に立った。福岡魁誠高出身で昨年の全国高校選抜大会80キロ級3位、今年7月の東日本体重別ではベスト8だった伏兵。この日は初戦で西日本王者の櫻田隼（近大3年）を破り、決勝は東日本王者の田中太一（日体大4年）に吊り上げられて詰まった土俵際で左上手から振ってうっちゃりを決めた。

100キロ未満級は、昨年東日本で優勝、全国で3位と実績を残してきた一戸龍道（日大4年）が初優勝を果たした。決勝は西日本王者の吉田幸瑛（関大1年）と対戦。左前ミツを引いて右で深い下手も取って前に出て寄り倒した。東日本王者の三橋条ノ真（日大1年）は、初戦で山岸力（東洋大3年）に敗れた。

115キロ未満級は、一昨年の100キロ級王者の山口颯斗（日体大4年）が階級を上げて2年ぶり2度目の優勝を果たした。準決勝で西日本王者の斎藤貴仁（近大4年）を左からの上手ひねりで破り、決勝は立ち合い左へ変わって左上手で横から攻めて清谷栄吉（近大1年）を下した。東日本王者の横山響（日体大1年）は準々決勝敗退。高校時代から苦手としていた清谷を相手にうまく中に入って攻めるも、左からのちょん掛け（発表は内掛け）に屈した。

125キロ未満級は、東日本3位の上田剛毅（拓大3年）が初優勝を果たした。準決勝で東日本王者のアルタンスフ・ラグチャースレン（日体大1年）を押し出し。決勝は昨年の115キロ級王者で2階級制覇を狙う満上颯悟（日体大3年）と対戦し、中に入って相手の掛け投げをしのいで左下手投げで打ち返して送り倒した。

135キロ未満級は、西日本王者の神藤輝（近大3年）が初出場で初優勝。決勝は東日本王者の福原丈一朗（東洋大1年）と対戦し、立ち合い左に動いて先に攻めて送り出しで勝負を決めた。

135キロ以上級は、昨年準優勝の木下優希（東農大4年）が初優勝を果たした。準決勝で昨年の全国学生選手権準優勝のアルタンゲレル・デルゲルバト（日体大2年）に右からのすくい投げで勝利。決勝はバットバヤル・ベグボルド（九州情報大1年）と対戦し、相手得意の左上手投げについていって右四つで危なげなく寄り切った。木下は昨年の東日本体重別、今年の全日本大学選抜宇和島大会に続いて3個目のタイトル獲得となった。東日本王者のリビル・クリストファー（日体大4年）は準々決勝で敗退。鮫島輝（日大1年）を左四つから寄り切ったが、左足の親指がわずかに踏み越しており「勇み足」と見なされた。

無差別級は、杉本弘樹（日体大3年）が制して自身初タイトルを獲得した。決勝は、思い切りの良い突き押しと引き技で勝ち上がってきた仲野奏人（東洋大1年）と対戦。相手をよく見て一気に前に出て押し出した。東日本王者の西出大毅（日大1年）は、高橋透真（東農大4年）の右四つ一気の寄りに屈して初戦敗退。4月の宇和島大会から8月の十和田大会まで出場9大会全てでベスト8以上の好成績を残し続けてきたが、初めて上位進出を逃した。

今大会は75キロ未満級から135キロ以上級までの7階級それぞれ別の大学の選手が優勝という珍しい状態に。杉本が無差別級を制したことで、日体大が唯一複数階級での優勝となった。

▽75キロ未満級

優勝 栩内陽向（専修大4年）

2位 清宮健史（日大3年）

3位 鶴大陸（立命館大3年）

3位 大角夢翔（明大2年）

▽85キロ未満級

優勝 関俊太朗（駒澤大1年）

2位 田中太一（日体大3年）

3位 與那覇大地（日大4年）

3位 松永捷太郎（近大1年）

▽100キロ未満級

優勝 一戸龍道（日大4年）

2位 吉田幸瑛（関大1年）

3位 山本楓真（金沢学院大1年）

3位 中上景虎（日体大3年）

▽115キロ未満級

優勝 山口颯斗（日体大4年）

2位 清谷栄吉（近大1年）

3位 斎藤貴仁（近大4年）

3位 阿部凌成（東農大2年）

▽125キロ未満級

優勝 上田剛毅（拓大3年）

2位 満上颯悟（日体大3年）

3位 ラグチャースレン（日体大1年）

3位 神崎大貴（日大4年）

▽135キロ未満級

優勝 神藤輝（近大3年）

2位 福原丈一朗（東洋大1年）

3位 濱口颯翔（日大4年）

3位 橘龍生（日体大3年）

▽135キロ以上級

優勝 木下優希（東農大4年）

2位 ベグボルド（九州情報大1年）

3位 デルゲルバト（日体大2年）

3位 鮫島輝（日大1年）

▽無差別級

優勝 杉本弘樹（日体大3年）

2位 仲野奏人（東洋大1年）

3位 伊賀慎之助（日大2年）

3位 児玉亮（拓大4年）