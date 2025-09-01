◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 5-4 巨人(31日、甲子園)

今年のレギュラーシーズンでの最終戦となった、本拠地・甲子園での“伝統の一戦”。前日31日の巨人戦に勝利した阪神の藤川球児監督が、試合後インタビューで思いを語りました。

この3連戦ではいずれも1点差の攻防となる中、2勝1敗でカード勝ち越し。藤川監督は「この2025年ですか、レギュラーシーズン最後の阪神対巨人というところで。球場全体と、ファンの方と一緒に戦えたのではないかと。素晴らしいゲームだったと思います」と振り返ります。

先発・才木浩人投手は6回まで無失点も、7回に連打を浴び3失点。2アウトとイニングの途中で降板となりましたが、藤川監督は「非常にいいボールがいっていた」と中盤までの好投を評価します。続けて「最後は1つのアウトを島本（浩也投手）に譲りましたが、いろんな展開があることをここで経験することは非常に大事だと思いながらゲームを見ていたので、また次が楽しみですね」と期待を口にしました。

さらに逆転の応酬となった7回の場面については、「上手く相手に切り抜けられ、相手の攻撃を受け、さてというところでしたが。タイガースらしい攻撃になりましたね」とコメント。「チーム1つになってやっていますから。最後に1点差で勝ちきることができるというのは、いいまとまりがあるというところではないですかね」と、勝利を振り返りました。

次のカードは、移動日を挟んでの敵地・中日戦。この戦いについて聞かれた藤川監督は「名古屋ね、今はまだあまり考えていないですね」とポロリ。というのも、約1か月ぶりに聞いた甲子園での大声援に感銘を受けたようで「伝統の一戦、レギュラーシーズン最後。本当に攻撃中ですか、相手を押し込んでくれるような大声援があって。これを感じながら、名古屋終わっての帰り（本拠地・広島戦）を考えていました。すみません」と笑顔を見せます。続けて「選手のコンディション含めて、健康な状態でね。名古屋3戦頑張ってきたいと思います」と意気込みを語りました。