9月1日の運勢第1位は獅子座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……獅子座

今の自分はこれでいいんだ、という自信が、理屈抜きに湧いてくる日。その自信があるからこそ、キラキラと輝いて周りからも注目されます。自由に動くほど、人と関わるほど、最高の日だと実感できるはず。褒め言葉をかけてもらったときも、素直に喜んで。

★第2位……牡羊座

想像以上にいい出会いがあったり、恋人の魅力を新発見できたり。恋心が、とても新鮮になる日です。こんな日は、あなたらしい無邪気な笑顔が何よりも大きな魅力に。色っぽさをアピールするよりも、｢明るく楽しく！｣と気軽に構えてください。

★第3位……射手座

人を頼らなくても、自分の力でできることを発見できそうです。そして、仕事やお金の状況がどうなるかは、自分次第だと思えるでしょう。できると感じたことは、すぐにでも実行に移して大正解！本当にできるのだと、自信が大きくなります。

★第4位……天秤座

心の中から、情熱的に相手を想う気持ちが湧き上がってくる日。表情に、あなたならではの上品な魅力が出て、恋が盛り上がるでしょう。その中で、言葉は冷静に選ぶことが、異性の心をグッと掴むポイント。黙って考える間合いも、魅力を高めます。

★第5位……水瓶座

あんなこともできそう、こんなこともやってみたい、とワクワクする日です。その気持ちだけで終わってしまうのは、もったいない！やってみたいことを思いついたら、現実的かどうかを考えずに行動してみて。やがて現実がついてきます。