9月1日の運勢第1位は獅子座！ 今日の12星座占い
あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!
★第1位……獅子座
今の自分はこれでいいんだ、という自信が、理屈抜きに湧いてくる日。その自信があるからこそ、キラキラと輝いて周りからも注目されます。自由に動くほど、人と関わるほど、最高の日だと実感できるはず。褒め言葉をかけてもらったときも、素直に喜んで。
★第2位……牡羊座
想像以上にいい出会いがあったり、恋人の魅力を新発見できたり。恋心が、とても新鮮になる日です。こんな日は、あなたらしい無邪気な笑顔が何よりも大きな魅力に。色っぽさをアピールするよりも、｢明るく楽しく！｣と気軽に構えてください。
★第3位……射手座
人を頼らなくても、自分の力でできることを発見できそうです。そして、仕事やお金の状況がどうなるかは、自分次第だと思えるでしょう。できると感じたことは、すぐにでも実行に移して大正解！本当にできるのだと、自信が大きくなります。
★第4位……天秤座
心の中から、情熱的に相手を想う気持ちが湧き上がってくる日。表情に、あなたならではの上品な魅力が出て、恋が盛り上がるでしょう。その中で、言葉は冷静に選ぶことが、異性の心をグッと掴むポイント。黙って考える間合いも、魅力を高めます。
★第5位……水瓶座
あんなこともできそう、こんなこともやってみたい、とワクワクする日です。その気持ちだけで終わってしまうのは、もったいない！やってみたいことを思いついたら、現実的かどうかを考えずに行動してみて。やがて現実がついてきます。