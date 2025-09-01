『僕達はまだその星の校則を知らない』第8話 “健治”磯村勇斗、生徒と別居中の父親と対峙
磯村勇斗が主演、堀田真由、稲垣吾郎が共演するドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第8話が1日の今夜放送される。
【写真】父親と別居中の女子生徒・北原（中野有紗）
本作は、独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用な主人公・白鳥健治（磯村勇斗）が、少子化による共学化で揺れる私立高校にスクールロイヤー（学校弁護士）として派遣されることになり、法律や校則では簡単に解決できない若者たちの青春に、必死に向き合っていく姿を描く学園ヒューマンドラマ。連続テレビ小説『あさが来た』や大河ドラマ『青天を衝け』を手がけた大森美香が脚本を務める。
■第8話あらすじ
文化祭の準備に励む天文部の生徒たちをサポートするべく、健治は学校へ行く日を増やしたいと久留島（市川実和子）に申し出る。久留島は許可するものの、生徒のことを思うあまり学校に不利益をもたらして尾碕（稲垣吾郎）の怒りを買わないよう釘をさす。
そんな中、珠々（堀田真由）は高3の元議長団・北原（中野有紗）の様子がどこかおかしいことに気づく。2学期になって学校を欠席することがあり、昼食をとらない日もあるようで、体調が悪そうに見えたのだ。するとその矢先、北原の父親を名乗る人物から、娘に会わせてほしいと学校に電話が。実は、北原の両親は以前からケンカが絶えず、財力があり学校にも多額の寄付をしている父親が母親を侮辱することや、尊厳を傷つけるような発言をするため、我慢の限界に達した北原が母親を説得して、妹と3人で家を出たのだという。
当然、生活は苦しいが、それでも元の生活に戻る気がない北原は、父・亘平（神尾佑）に会うことを断固拒否。親の離婚に悩む北原は、どうにかならないかと山田（平岩紙）や健治に助けを求める。健治は、本人が拒否している以上、きちんとした根拠さえあれば学校が父親に会わせないと判断することも問題ないと助言するが、学校と在学契約を結び、授業料を支払っている亘平が引き下がるはずもなく、文化祭を目前に控えたある日、弁護士を伴って学校へ乗り込んでくる…。
ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
