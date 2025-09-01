『レプリカ 元妻の復讐』第9話、“すみれ”トリンドル玲奈、“花梨”宮本茉由と“金城”古屋呂敏の不倫関係を進展させようと画策
トリンドル玲奈が主演するドラマ『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第9話が今夜放送。第9話では、すみれ（トリンドル玲奈）は、花梨（宮本茉由）と金城（古屋呂敏）の不倫関係を進展させようと画策する。
【写真】すみれ（トリンドル玲奈）は金城（古屋呂敏）のスキャンダルを週刊誌にタレコむ
本作は、原作・タナカトモ、作画・ひらいはっちによる同名漫画を実写化。子どもの頃から自分を虐め続け、さらには夫も奪った因縁の相手への復讐を誓い、顔も名前も捨て生まれ変わり、奪われた人生を奪い返す、痛快無比な「整形復讐」エンターテインメントだ。
本作の主人公で、整形し顔を変え別人になりすましてでも復讐していく、“整形前”藤村葵と、“整形後”の伊藤すみれのヒロイン二役をトリンドル玲奈が演じる。すみれ（葵）を小さい頃から虐め続け、後に夫・桔平をも奪ってしまう因縁の復讐相手・藤村花梨役を宮本茉由。すみれ（葵）の元夫で今は花梨の夫・藤村桔平役を木村了。人の心を見抜き、いち早くすみれ（葵）の裏の顔に気づくバーテンダー・桐谷ミライ役を千賀健永が務める。
【第9話 あらすじ】
すみれ（トリンドル玲奈）は田森（葉山奨之）を、投資家の彼氏に仕立て、花梨（宮本茉由）の嫉妬心を煽ることで、金城（古屋呂敏）との不倫関係を進展させようとする。
ところが、あることがきっかけで田森の正体が露呈、咄嗟にごまかそうとするが――。
さらにすみれは、金城の妻・桜子（横山由依）と手を組み、金城のスキャンダルを週刊誌にタレコミ、その一方で、花梨には桔平（木村了）との離婚と転籍を促す等、復讐の策略を進行させる。
孤独を抱え、すみれは次なる一手へ――。
ドラマプレミア23『レプリカ 元妻の復讐』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。
