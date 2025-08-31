Photo: はらいさん

サッと履けるメリットって大きいね。

紐を結ぶタイプの靴は、自分の足にフィットするように調整することができますが、自然と靴紐が解けてしまうことが起こり得ますよね。

紐の締め具合によっては脱ぎ履きが大変...なんて経験をお持ちの方も多いと思いますが、手軽に購入できる伸びる靴紐がそれらの悩みを解決してくれました。

手持ちの靴を330円で快適に

Photo: はらいさん

3COINSが販売していたのは「結ばない伸びる靴ひも」というアイテム。価格は税込330円で、伸びる靴紐×2本と（紐を留めるための）カプセルパーツ×2個が同梱されています。

今回購入した靴紐の色はホワイトですが、ブラックもあります。靴の色に合わせて選べるのが良いですね。

Gif: はらいさん

伸びる靴紐ですが、こんな感じでぐいーんと伸びます。これが、靴の脱ぎ履きが簡単になる仕組みというわけですね。

紐の長さに関しては1本約100cmとのことなので、スニーカーであれば問題ない十分な長さといえるでしょう。

脱ぎ履きに若干時間がかかるシューズで試してみた

Photo: はらいさん

「結ばない伸びる靴ひも」を実際に試すべく、敢えて脱ぎ履きに若干時間を要するコンバースのシューズに取り付けてみることにしました。

ちなみにこれはただの靴ではなく、コンバースプロテクティブスニーカーラインという作業靴になります。

Photo: はらいさん

伸びる靴紐の取り付け方ですが、通常の靴紐と同じように穴に通していったら、付属品のカプセルを左右それぞれの靴紐に通します。

Photo: はらいさん

カプセルを取り付けたら、靴紐に結び目をつけて余った部分の紐をカット。ちなみに今回試した靴では、約100cmの靴紐はギリギリ余る程度でした。なんとかセーフ。

Photo: はらいさん

最後に、左右それぞれに取り付けたカプセルを1つに組み合わせたら完成です。

こうして並べてみると、見た目の印象はけっこう変わりますね。

靴紐が解けず、脱ぎ履きも楽になる

Photo: はらいさん

筆者の場合、気づいたら靴紐が解けてた...なんてことがよく起きるのですが、このタイプの留め具ならそういった心配をする必要がないのは嬉しいですね。

靴紐が解けるのが嫌でマジックテープ式の靴を優先的に選んできた方も中にはいるかもしれませんが、通常の靴紐を結ばない伸びる靴ひもに変えるだけでその悩みを解消できるのは素晴らしいなと。靴紐がダラっと垂れて見栄えが悪くなるのを避けられるのも優秀ポイントだと感じました。

Photo: はらいさん

また、伸びる靴紐効果で靴の履き口が大きく開くようになるため、このような形状の靴でも脱ぎ履きがだいぶ楽になったと感じました。シュータンの部分を片手で持ちながら履くことができたため、シンプルに脱ぎ履きのハードルがグッと下がったなと。

ただ同時に「結ばない伸びる靴ひも」の弱点も見えてきました。当たり前のことではありますが、脱ぎ履きを繰り返せば繰り返すほど靴紐が伸びて緩くなっていくことが想像できます。これに関しては、長く履いてみないと紐の替えどきのタイミングを把握するのは難しそうです。

いざという時の災害時にも活躍するのでは？

Photo:はらいさん

伸びる靴ひも効果で靴の脱ぎ履きが楽になることはわかりましたが、実際に履いてみて感じたのは、普段使いはもちろんのこと、災害時においても活躍するアイテムなのではないか？ということです。たとえば、1秒でも早く家から逃げ出さなければならないときなどに、サッと靴を履けるという意味で役立つのではないかと。

防災用シューズとして、たくさん歩いても疲れにくい手持ちの靴を1つか2つ結ばない伸びる靴ひもに替えておけば、いざというときに便利な気がしました。このようなケースが実際起きないことがいちばんですが。

靴紐がよく解けてしまうことに悩みを抱えている方や、普段履いている靴の脱ぎ履きをもっと楽にしたいって方には特に刺さる気がした3COINSの「結ばない伸びる靴ひも」。僕は防災シューズ用として、あと1足分追加で購入しようと思います。

