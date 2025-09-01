今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月1日（月）〜9月7日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月1日（月）〜9月7日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は、社交性と柔軟性を活かしながら周囲との絆を深めていくタイミング。会話を通して、お互いに深い内面を知ることができるようです。休みの日は趣味でリフレッシュを。好奇心を大切にしましょう。恋愛は、友人と話すような感じで気さくに接すると上手くいきそう。シングルの人は、身近なコミュニティで出会いがある予感。
★ワンポイントアドバイス★
対人関係で変化があるタイミング。関係性を強化したい相手とは、オープンな対話を意識すると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【双子座（ふたご座）】
今週は、社交性と柔軟性を活かしながら周囲との絆を深めていくタイミング。会話を通して、お互いに深い内面を知ることができるようです。休みの日は趣味でリフレッシュを。好奇心を大切にしましょう。恋愛は、友人と話すような感じで気さくに接すると上手くいきそう。シングルの人は、身近なコミュニティで出会いがある予感。
対人関係で変化があるタイミング。関係性を強化したい相手とは、オープンな対話を意識すると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/