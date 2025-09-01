◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（３１日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が８月最終戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、７回９８球を投げて４安打１失点の好投で１２勝目の権利を得て降板した。１０奪三振以上は、４月１８日の敵地レンジャーズ戦以来、今季３度目。防御率は２・８２に良化した。

初回は上々のスタートを切った。先頭ペルドモを遊ゴロ、マルテを二ゴロに打ち取ると、最後は３番キャロルを中飛に抑えた。難なく３者凡退に封じた。だが、２点リードの４回は１死からマルテに意表をつく三塁へのセーフティー内野安打を許すと、キャロルに中前打で一、二塁。２死からデルカスティーヨに適時右前打を浴びた。

打線は初回にフリーマンの適時二塁打などで２点を先取。２―１で迎えた４回にはロハスの適時右前打、５回にはパヘスにも左前適時打が飛び出し、山本を援護した。

今季は試合前時点で２５試合に登板し、１１勝８敗、防御率２・９０をマーク。前回２４日（同２５日）は、敵地・パドレス戦に先発し、６回９２球を投げて、４安打２失点で１１勝目を挙げた。今月１７日に２７歳の誕生日を迎えてから初勝利となった。試合後は「感覚はすごく良かったですし、感覚以上にスピードは出てたかなと思います。調子がいい一つ証拠と言いますか、いい時に出る感覚でした」と手応えを口にしていた。

２位パドレスが敗れ、地区優勝へのマジックは「２４」に減少。このまま勝てばゲーム差は「２」に広がる。この日を含めてレギュラーシーズンは残り２６試合。８月の最終戦。頼れる勝ち頭が力投で期待に応えた。