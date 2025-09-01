レッドソックスを２９日（日本時間３０日）に解雇となっていたウォーカー・ビューラー投手（３１）が、フィリーズと契約を結んだと３１日（日本時間９月１日）、複数の米メディアが報じ、不フィリーズからも発表された。８月中に契約を結んだため、ポストシーズンにも出場することが可能になる。

１５年にドラフト１巡目（全体２４位）でドジャース入りしたビューラーは１７年にメジャーデビュー。１９年に１４勝、２１年に１６勝を挙げて将来のエース候補として期待されたが、２２年に右肘トミー・ジョン手術を受けると、２３年は登板がなく、２４年は１勝に終わった。それでも昨季はポストシーズンでは３試合に先発しただけではなく、ヤンキースとのワールドシリーズ第５戦では１点リードの９回にマウンドに上がって試合を締めくくり、胴上げ投手になった。

シーズン終了後にＦＡとなって、今季は２１０５万ドル（約３０億円＝契約当時のレート）でレッドソックスと１年契約。先発ローテに入って２３試合に登板（うち２２先発）して、７勝７敗、防御率５・４５と安定感を欠いて、８月でレッドソックスを退団することになった。

フィリーズは、ナ・リーグ東地区首位を走っているが、エース格のウィーラーが右肩を痛めて手術を受けて負傷者リスト（ＩＬ）に入り、今季中の復帰が絶望的になっている。