◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合 高校日本代表１―８大学日本代表（３１日・セルラー那覇）

愛弟子たちの雄姿を、ネット裏の最前列から見届けた。「紋別から、２４００キロかけてやってきたんですよ」。横浜の村田浩明監督（３９）は夏季キャンプ地の北海道・紋別から、遠路はるばる那覇に駆けつけた。

北から南への大移動。しかし、来た甲斐はあった。教え子たちは「ＪＡＰＡＮ」のユニホームをまとい、いずれも躍動したからだ。

今回の高校日本代表２０人中、横浜の選手は実に４人を占める。主将の阿部葉太中堅手は高校ジャパンでもキャプテンに任命され、この日は４番で２安打。３番の為永皓三塁手、６番の奥村凌大二塁手はともにヒットを放ち、エース左腕の奥村頼人投手は８回の１イニングを１四球も無安打無失点、２奪三振と快投した。

そして、彼ら４人が入学した際の主将だった緒方漣内野手（国学院大２年）は大学ジャパンの一員として途中出場し、２四球と好守でいい働きをした。指導者冥利に尽きるだろう。

中でも阿部は宮城誇南（早大３年）、毛利海大（明大４年）と東京六大学が誇る２人のサウスポーからヒットを放った。金属から木製に変わっても、対応力が際立った。村田監督は目を細めた。

「普段から木製で練習していますので、順応できていますね。みんな活躍してくれて、びっくりです」

村田監督は阿部のリーダーシップを買って、高２の５月に主将の重責を託した。昨秋の明治神宮大会優勝から、今春のセンバツ制覇、そして今夏の甲子園まで、個性派がそろう名門を牽引してきた。その姿を高校日本代表の小倉全由監督（６８）は見てきた。日本代表でも迷いなくキャプテンに任命した。

村田監督は言った。

「うれしいですよね。いろんなものを乗り越えてきた。そういったところを、見て下さる方がいた。阿部は横浜で２年半、頑張ってきたんですが、今は日本代表の舞台で『小倉監督さんを勝たせたい』という強い気持ちを持って臨んできますと、話してくれたんです。阿部らしく、みんなを一つにして、引っ張ってもらえればと思いますね」

試合後、阿部の囲み取材では、村田監督の話題になった。阿部は少しだけ表情を崩して、こう語った。

「きょう以上の活躍をして、もっともっと監督さんを楽しませたいと思っています」

２０２３年、台湾で行われた前回大会では、緒方が世界一の原動力となり、ＭＶＰに輝いた。今年はどんなドラマが生まれるのか。横浜の４人の活躍がカギを握るのは、間違いなさそうだ。（編集委員・加藤弘士）