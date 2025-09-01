ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬£·Àï¤Ö¤êÂÇÅÀ¡¢£¸£¹ÂÇÅÀ¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ£´°ÌÉâ¾å¡¡£²£²ÀïËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¡¢¥«¥Ö¥¹¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±
¡¡¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£¸·î£³£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹·î£±Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ï¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤ÆÏ¢¾¡¤¬¡Ö£²¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¡¢½é²ó£±»àÆóÎÝ¤ÎÀ¿Ìé¤Î£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¡¢ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¥´¡¼¥É¥ó¤ÎÁ°¤Ë£²µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢£·µåÌÜ¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤¿¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡££³²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿£²ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¡¢¥´¡¼¥É¥ó¤Î½éµå¤ÎÄ¾µå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¤È¡¢±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀè¼èÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡££¸·î£²£²Æü¡ÊÆ±£²£³Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï°ÊÍè¡¢½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï£·»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÂÇÅÀ¡£¥·¡¼¥º¥ó£¸£¹ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°£´°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¤¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ëËÜµòÃÏ¤ÎÂç´¿À¼¤Ë¡¢±¦¼ê¤òµó¤²¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡£³¡¢£´²ó¤Ë£²ÅÀ¤º¤Ä¤ò¼º¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¶²óÌµ»à°ìÎÝ¤Î£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¡££´ÂÇÀÊÌÜ¤Î£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¸²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢£³ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤ÈÂÐÀï¤·¡¢±¦Ä¾¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¥Ï¥Ã¥×¤¬£±£¸¹æ£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æ±ÅÀ¤Î£¹²ó¤Ë£±»à¤«¤é¸µ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥â¥Ë¥¢¥¯¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡À¿Ìé¤Ï¸åÈ¾Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢£¸·î£²£·Æü¡ÊÆ±£²£¸Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÂÇÎ¨¤â£²³ä£´Ê¬£³ÎÒ¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¡£Æ±£²£¸Æü¡ÊÆ±£²£¹Æü¡Ë¤òµÙÍÜ¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¾ì¤¹¤ë¤È¡¢£²£¹Æü¡ÊÆ±£³£°Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç£²°ÂÂÇ¡¢Á°Æü£³£°Æü¡ÊÆ±£³£±Æü¡Ë¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤â£²°ÂÂÇ¤È£²ÀïÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡£ËÜÎÝÂÇ¤Ï£¸·î£¶Æü¡ÊÆ±£·Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç£²£·¹æ¤òÊü¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢£²£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£