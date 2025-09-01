米国主導の世界秩序に代わる新たな選択肢を模索へ 中印首脳会談、プーチン氏中国到着 米国主導の世界秩序に代わる新たな選択肢を模索へ 中印首脳会談、プーチン氏中国到着

中国習近平国家主席とインドのモディ首相が先週末に会談を行った。トランプによる関税戦争の経済的影響に対処するため中印は関係を構築することを誓った。習氏は、両国はパートナーであり続ける限り、中印関係は繁栄し前進するだろうと語った。インド側も、インドと中国が良き隣人として友好的な関係を築き、龍と象が共に舞う関係であることが正しいと述べた。



インド首相に続きプーチン露大統領も中国に到着した、イラン大統領やパキスタン首相らも中国を訪問する。プーチン氏らは上海協力機構（SCO）首脳会議に出席し、中国主導で米国主導の世界秩序に代わる新たな選択肢を模索する。プーチン氏や金正恩氏ら一部は3日に開催される中国軍事パレードにも出席する。

