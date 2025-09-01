中国製造業PMI予想届かず、新築住宅販売額は前年同月比17.6％減 早期支援策の必要性高まる 中国製造業PMI予想届かず、新築住宅販売額は前年同月比17.6％減 早期支援策の必要性高まる

中国製造業PMI予想届かず、新築住宅販売額は前年同月比17.6％減 早期支援策の必要性高まる



先週末に発表された中国8月の製造業PMIは49.4と前回から改善も市場予想には届かなかった。米中関税休戦の延長にもかかわらず弱かった。一方、非製造業PMIは50.3と予想以上の改善を見せた。



住宅市場の低迷も続いている。中国大手不動産100社の新築住宅販売額は2070億元と前年同月比17.6%減少した、6カ月連続で減少している。不動産不況を受け当局の早期追加支援策の必要性が高まっている。ただ、中国株はAI関連を中心に連日上昇、上海株が10年ぶり高値圏にあるため、当局は急いで支援策を打ち出す必要性はないと見ている可能性も。

