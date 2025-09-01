◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年8月31日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が8月31日（日本時間9月1日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に先発。7回4安打1失点、メジャーでの自己最多タイとなる10奪三振を記録するなど、確実に試合をつくり、チームが勝つ確率を最大限に高めた。

連敗ストップの重責を担って立った先発マウンド。初回からエンジンは全開だった。先頭のペルドモをカーブで遊ゴロに仕留めると、続くマルテは二ゴロ。3番・キャロルはカーブで中飛に打ち取った。

初回に味方が2点を先行すると、ペースは加速する。2回は先頭のアレクサンダーをカーブで見逃し三振、2死から6番・ロックリアをスプリットで空振り三振と2つの三振を奪うなど、完全に自軍に流れを引き寄せた。

2―0の4回に3本の安打を集められ、1点を失ったが、2死一、三塁のピンチでは6番・ロックリアをスプリットで空振り三振に仕留めて、この回を最少失点にとどめた。150キロ台後半の直球にカーブ、スプリット、カットボールなど持ち球を駆使し、安定して回を重ねた。

2戦続けて、連敗ストップを託される重要なマウンドに立った。前回登板の8月24日（同25日）パドレス戦では、連敗して迎えた3連戦の3戦目に登板。ナ・リーグ西地区でし烈な優勝争いを繰り広げるライバルを相手に6回4安打2失点と好投し、チームの同率首位再浮上に貢献すると同時に今季11勝目をマークした。この日も連敗して迎えた3連戦の3戦目。同地区のダイヤモンドバックス相手に全力で腕を振り、力で相手をねじ伏せた。

この日の登板で、先発としては日本時代も含め、最多タイとなる26試合目の登板となった。シーズンは1カ月残っている時点でキャリアハイに達した。疲労度が考慮されるところではあるが、試合前に取材に応じたロバーツ監督は「現時点では疲労の兆候は全く見られません」と断言。日本時代の年間最多投球回数の193回2/3に比べ、今季の投球回数は試合前の時点で139回2/3。「身体的にも非常に良い状態にあると思います。今の由伸は順調にシーズンを送れており、我々としても安心しています」と絶大な信頼感を口にしていた。