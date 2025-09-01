「この本のおかげで出世できた」「チームのパフォーマンスが上がった」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4400社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「一生活躍し続けられる」メソッドや思考法を授ける本シリーズは、さまざまな業界から圧倒的な支持を集めている。今回は、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方を指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

なぜ会議後、メンバーは疲れているのか？

「会議が終わるたびに疲れている」

「結局、何も決まっていない」

そんな組織に共通しているのは、上司の何気ない一言が空気を重くし、やる気を削いでいることです。

会議の本来の目的は、情報共有・意思決定・認識の統一です。

ところが、それを阻む「たった一言」が、チームの雰囲気と成果を台無しにしているのです。

「もっとちゃんと考えて」が最悪の一言

もっとも代表的な害悪フレーズが「もっとちゃんと考えて」です。

この言葉は抽象的すぎて、何をどう改善すればよいのかがまったく伝わりません。

この一言が出た瞬間、部下は「結局、どうすればいいのか？」と戸惑い、不安と自己否定のループに入ります。

本音では「だったら自分でやってくれ」と思われていても不思議ではありません。

抽象的な否定が組織を疲弊させる

会議での「否定」は必要ですが、建設的かつ具体的であるべきです。

「なんか違う」「もっと本気を出して」「ピンとこない」など、感覚的なダメ出しはメンバーのやる気を根こそぎ奪います。

否定するなら、代案・基準・比較対象などを提示すべきです。

それができない上司は、感情で組織を壊す存在になります。

会議は「評価の場」ではない

勘違いしている上司の多くは、会議を「部下の甘さを正す場」と捉えています。

しかし本来、会議とはチームで前に進むための議論と意思決定の場です。

上司の主観で誰かを評価・否定することは、場の本質からズレており、むしろ生産性を下げる行為になります。

仮面をかぶって「言葉」を整える

上司が会議で感情的になりそうなときこそ、仮面をかぶってでも言葉を選ぶ必要があります。

「もっとちゃんと考えて」と言いたくなったら、

「この点について、もう少し具体的に詰めてみよう」

「こういう方向だともっとよくなると思う」

など、建設的な言い回しに変える。

言葉は空気をつくります。

空気は、行動を決めます。

リーダーは仮面をかぶって、言葉を整えましょう。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4400社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計170万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。