俳優のファーストサマーウイカ（35）が8月30日午後6時30分から放送された日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）の「上田と女が吠える夜インターナショナル」に出演。京都人が最強と思うワケを明かした。

「世界の女性が大集合!あなたの国のことを教えてSP」と題して放送され、世界各国の女性が集結。その中で「日本人の本音と建前」について話題となり、ウイカは「関西人は、大阪人は特にハッキリものを言う。多分、日本の中でも一番率直に“それできへんで”とか“あかん”とか“無理”って言える」と伝えた。

続けて「その中でも本音の中に建前をちゃんと入れ込める京都人が最強なんですよ」と言うと、スタジオは「あぁ〜」と納得の声に包まれた。だが、「“ええ時計してはりますな”が、“早よ帰れ!って意味やで”っていうね」と明かすと、スタジオは「そうなの!?」と驚きの空気に変わった。

ウイカは「そうですよ!」とし「“（時間を）見てみろや!早よ帰らんかい!”っていうのがあるから。っていうので京都人が最強だなと思ってます」と明かした。これに「わかんない」「怖い」「難しい」という声がスタジオには飛び交った。