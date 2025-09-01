

定年後は実際にどれくらいのお金が必要になるのでしょうか？（写真：tsukat／PIXTA）

定年後は必要資金が急減

定年後は、これまで以上に家計の状況を踏まえたうえで、どう働くかを選択していく必要がある。それでは、定年後は実際にどれくらいのお金が必要になるのだろうか。

総務省「家計調査」から、定年前後の家計の構造を確認してみよう。下の図表3-1は、2人以上世帯のひと月当たりの平均支出額を世帯主の年齢階層別に記したものである。2人以上ということで夫婦2人の世帯もあれば、子どもを含めて3人、4人、5人といった家庭も含め、そのすべてを平均した統計になっている。



（出所）『再雇用という働き方』より

家計の構造は、定年前後を境に大きく変わる。家計支出額は34歳以下の月40.5万円から年齢を重ねるごとに増大し、ピークは50代前半の56.5万円となる。人生の前半から中盤にかけての時期は、家族の食費に住宅費、保険医療費、教育費、国や地方自治体などから徴収される税・保険料など、とにかくお金がかかる。

人生三大支出といわれるのが、住宅費と教育費、そして老後のための支出である。ミドルシニアの支出の中で大きい項目として、まず住宅に関する出費が挙げられる。

借家なら家賃、持ち家なら住宅ローンといった住宅関連の費用は、50代では平均6万円ほどになる。住居にかかる費用は都市部と地方でも異なり、都市部では家賃や住宅ローンはさらに大きな支出となる。

また、教育関係の出費も大きい。子どもがいる人もいない人も平均したものになるが、それでも50代前半時点において5万円程度の費用がかかっている。子どもの年齢や私立の高校・大学への進学、そのための習い事の費用など、多大な出費を必要とする家庭もある。

また、そのほかで見逃せないのが税金や社会保障にかかる費用が大きいということである。50代前半の支出額は平均13.7万円となる。50代は諸々含めると、毎月平均56万円以上の支出がある。

しかし、定年あたりを境に支出は大きく減少していく。60代前半では44.8万円になり60代後半には35.2万円に下がる。

住宅関連費用や教育関連費用が大きく減少

支出が減少する項目としてまず挙げられるのは、先述の住宅関連費用。50代後半で月5.6万円だったものが、60代後半には2.6万円まで下がる。持ち家の人は住宅ローンを払い終われば、維持・修繕などのメンテナンス費用、マンションを購入した人なら管理費や修繕積立金のみとなり、出費はかなり少なくなる。

もうひとつ、内訳として大きいのは、やはり教育関連費用である。「家計調査」では授業料や入学金、塾などの補助教育費などの教育費に、定期代、かばん、文房具、在学中の仕送り金などの間接的な経費を合わせたものが「教育関係費」としてまとめられている。

教育関係費は、50代前半で5.7万円だったものが、50代後半で月3.4万円、60代前半で月1.0万円まで減少し、それ以降はほぼゼロになる。これは定年前後以降の家計の支出額減少の大きな部分を占める。子どもが自立すると、長年家計の悩みの種であった教育に関する費用から解放され、生活費がぐっと下がる。

このように教育や住宅にかかる費用が減ることで、70代以降は30万円から20万円程度まで家計支出額が減少するのが、多くの家庭の実情である。

子どもの教育費は何歳で完了するか、住宅ローンは何歳で完済するか。この2つは定年前後のミドルシニアの大きな心境変化につながる。

これまでは「子どもの進学がある」「まだ住宅ローンがある」と、家族のために、子どものためにというのを支えに頑張ってきたものが、子どもが大学を卒業して手を離れ、住宅ローンが終わると、働くミドルシニアの意識は一気に変わる。

もうこれ以上頑張らなくていい。多少収入が減ることがあっても大きく困ることはない。このような心境の変化は、定年後の就業の選択に決定的な影響を与えるものなのである。

それぞれで異なる家計の構造変化のタイミング





もちろん、家計の構造変化を迎えるタイミングは、住宅の状況や子どもの有無などによって人それぞれ異なる。

定年よりもだいぶ前に家計の負担から解放される人もいれば、定年後もしばらくは負担が続く人もいる。60歳以降にも住宅や学費の支払いが長期にわたって見込まれる人にとっては、そう簡単にいかないという人もいるだろう。

しかし、多くの人にとっては、人生の大きなイベントを通過する中でもっと稼がなきゃいけない、もっと頑張らなきゃいけないという心情から、これからは自分の自由にできるという気持ちに少しずつ変わっていく。

そして、そうなると自分は何をやりたかったのか、何が好きだったのか、そしてどのように生きていきたいのかと、自分自身の内なるモチベーションに意識の焦点が移っていく。

どれくらいのお金が必要なのかという観点と、どのような位置づけで仕事に向き合うかといった選択は、密接にかかわってくるのである。

（坂本 貴志 ： リクルートワークス研究所研究員・アナリスト）

（松雄 茂 ： コンサルタント）