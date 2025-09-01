FANTASTICS八木勇征、鈴木愛理の「最推し」年下上司役に “ゼロ距離で密着”の新ビジュアル解禁【推しが上司になりまして フルスロットル】
【モデルプレス＝2025/09/01】歌手の鈴木愛理が主演を務めるテレビ東京系ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」（毎週⽔曜深夜24時30分〜／10月8日スタート）。このたび、主人公の“最推し”で上司となる氷室こと高代旬役として、FANTASTICSの八木勇征が出演することが決定した。
【写真】「推し上司」八木勇征の新ビジュアル
このたび、FANTASTICSのボーカルとして活躍する傍ら、ドラマ「美しい彼」シリーズではアジアスター賞を史上初の2年連続受賞、そして現在公開中の映画「隣のステラ」では主演を務め、10⽉より順次上演される新作オペラ「平家物語 -平清盛-」への出演も決定している⼋⽊の出演が決定。八木が演じるのは、2.5次元舞台を中⼼に活動していたが、ここ数年ではドラマや映画を中⼼に活躍する⼈気俳優の氷室こと旬。アパレル商社・TAKASHIROの社⻑が突然病に倒れ、代わりに社⻑に就任することになる。
出演にあたり八木は「前回は⽚寄涼太さんが『推しが上司になりまして』に出演されていて、僕も作品⾃体を存じ上げていました」とした上で「今回はオリジナルキャラクターでの出演となり、ストーリーも完全オリジナル。あのポップなラブコメに、新たなキャラクターとして参加し、『推しが上司になりまして』の世界を⽣きられることをとても光栄に思います」と出演への喜びを語った。
そして、先⽇シルエット姿で公開しSNS上でさまざまな予想で盛り上がった南愛⾐（鈴⽊）と旬の2ショット写真を公開。ドラマ初共演の2⼈がどんな「推し上司」を作り出すのか。
あわせて、キービジュアルも解禁。タイトルの【フルスロットル】が刻まれた“推し活”の必需品であるペンライトを持った愛⾐に、“ゼロ距離”で迫る推しの旬という、まさに“ドキドキ感”満載なデザインに。印象的な旬のウインク姿は本編でも⾒ることができるのか。
2023年に放送された同局ドラマ「推しが上司になりまして」のテーマはそのまま、新たな“推し上司”の世界観を作成した同作。愛⾐はアパレル商社の社⻑秘書として働く⼀⽅で、年下イケメン俳優・旬の推し活に励んでいた。ある⽇、突然社⻑が病に倒れると同時に、推しの旬が舞台降板という受け⼊れ難い事実が発覚。絶望感に駆られている中、新たに社⻑に就任したのはまさかの“最推し”旬だった。（modelpress編集部）
この度、⾼代旬役を演じさせていただきます、⼋⽊勇征です。前回は⽚寄涼太さんが「推しが上司になりまして」に出演されていて、僕も作品⾃体を存じ上げていました。今回はオリジナルキャラクターでの出演となり、ストーリーも完全オリジナル。あのポップなラブコメに、新たなキャラクターとして参加し、「推しが上司になりまして」の世界を⽣きられることをとても光栄に思います。本読みの時から感じているのですが、何より、本当に楽しい現場です︕和気あいあいとしながらも集中して良い作品にするべく、座⻑の鈴⽊さんをしっかりサポートできるように務めたいと思います。皆さまぜひご期待ください︕
◆八木勇征「推し上司」第2弾、出演決定
◆鈴木愛理＆八木勇征「推し上司」“ゼロ距離”のキービジュアル解禁
◆鈴木愛理主演「推しが上司になりまして フルスロットル」
◆八木勇征コメント
