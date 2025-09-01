°éÀ®½Ð¿È¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¥ë¡¼¥¡¼¡¦²¼ÀîÈ»Í¤¤¬°ì·³½é¾¡Íø¡¡Ê¿ÀÐ»á¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×
¢¡ ¡ÖÍ×½ê¤òÄù¤á¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¿·¿Í±¦ÏÓ¡¦²¼ÀîÈ»Í¤¤¬°ì·³½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Èï°ÂÂÇ8¤Ê¤¬¤éÍ×½ê¤òÄù¤á¤ëÅêµå¤Ç5²ó3¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿¡£²¼Àî¤Ï2024Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢º£Ç¯¤Î5·î1Æü¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç½éÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¼Àî¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢31ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÊ¿ÀÐÍÎ²ð»á¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ½ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÐÈÄ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü3ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç1¥¤¥Ë¥ó¥°Ê£¿ô¼ºÅÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÍ×½ê¤òÄù¤á¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃ¯¤Ë¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤Éð´ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Î»¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅÐÈÄ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù