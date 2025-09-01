「コツ？ 言語化するとパッとしないかな」開幕３戦４発の上田綺世が明かす“絶好調のワケ”。ファン・ペルシ監督も「エリア内の動きがとびきり良いんだ」とベタ褒め【現地発】
今週の欧州日本人選手のゴールラッシュは南野拓実（モナコ）のダイビングヘッドで締めくくられた。私もスタジアムで伊東純也（ヘンク）、板倉滉（アヤックス）、上田綺世（フェイエノールト）の素晴らしいゴールを堪能したが、「渡辺剛も完封という、目に見える結果を残したんだぞ」ということを強調しておきたい。
８月31日に行なわれたスパルタ戦後、フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシ監督は「この１週間、いかにトビアス・ラウリツェンを抑えるかの準備をし、それがうまくいった。特に渡辺剛は見事な守備を披露した」と褒め称えた。196センチの長身ストライカーはオランダリーグ屈指の空中戦の強さから「トビアス・エアライン」の異名を持つ。そんな相手に渡辺は空中戦で10勝３敗（注：筆者手集計のため誤差あり）と完勝した。
９月の日本代表・アメリカ遠征（メキシコ、アメリカとの２連戦）では怪我人が多いというチーム事情もあり、渡辺にとって正位置チャレンジの機会になるのではないだろうか。また、永遠のライバル、アヤックスのセンターバックが共にピッチに立って日本の守備を固めることになったら、オランダでも話題になるはずだ。
スパルタ戦で上田は２ゴールを決めた。48分の１点目はDFを背負いながらMFバレンテのパスを受け、ターンして抜け出してからGKとの１対１を右隅に決めた。欧州の大男相手に、ゴール前の狭いスペースで巧みに反転してシュートに持ち込んだ、痺れるようなこの動き。DFを支点に活用するとか、なにかコツはあるのだろうか？
「あるけれど、言語化するとパッとしないかなと思う。自分の得意な間に持っていくというか。しっかり（DFを）背負って、確実に自分の足下で（パスを）受ける――というのをフェイエノールトに入ってから２年間やってきたのが形になったと思います。背負い方とかタイミングとか、僕なりの形づくりがようやくフィットしてきて、それがようやく（ゴールという）数字になっていると思います」
アルネ・スロット（現リバプール監督）が率いたフェイエノールトは今以上にチームの完成度が高く、特にオランダ国内ではポゼッションで試合を支配し切っていた。ストライカーにはDFを背負ったポストプレーで、確実に味方を前向きにプレーさせることが要求される。これまで２トップに慣れ親しみ、しかも相手の背後を突くフリーランニングを得意にしてきた上田にとって、スロット監督の要求に応えることは「上田綺世2.0」へ進化するチャレンジであった。
試行錯誤しながら年目を過ごし、ブライアン・プリスケ（現スパルタ・プラハ）政権に変わった２年目の秋頃にプレーの質とゴールという結果が付き始めたとき、上田は怪我で戦列離脱を余儀なくされ、その後持ち直すもブレイクし切れなかった。それでもオランダ３年目を迎えた今、上田はフェイエノールトで違いを見せつけている――。スパルタ戦の１ゴール目にはこうしたことが詰まっていた。
65分の２点目は、相手GKが味方のシュートを止めたリバウンドを、上田が押し込んだものだった。先日のエクセルシオール戦で、やはりリバウンドからゴールを決めた上田は、味方がどういうプレーを選択するか、彼がシュートを打ったらどこに転がってくる可能性があるのか、そういった予測や準備が大事であることを説いていた。
今回の２点目も「予測と準備」が功を奏したのではないだろうか。
「はい。ああいう形で点を取っていくというのが大事だと思う。サンティ（サインティアゴ・ヒメネス。上田加入時のエースストライカー。現ミラン）もああいうゴールが多かった。押し込む時間が多いなかで、ワントップでこぼれ球などを拾っていくのは大事だと思う。特に今年は（その形を）狙っているし、それを実現できるポジションにいるということで準備（に気を配っている）。こぼれ球だけでなく、実際にボールを受けられるポジショニングや、常に何個も次のことを考えて動く準備をしていくということは大事です」
８月31日に行なわれたスパルタ戦後、フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシ監督は「この１週間、いかにトビアス・ラウリツェンを抑えるかの準備をし、それがうまくいった。特に渡辺剛は見事な守備を披露した」と褒め称えた。196センチの長身ストライカーはオランダリーグ屈指の空中戦の強さから「トビアス・エアライン」の異名を持つ。そんな相手に渡辺は空中戦で10勝３敗（注：筆者手集計のため誤差あり）と完勝した。
スパルタ戦で上田は２ゴールを決めた。48分の１点目はDFを背負いながらMFバレンテのパスを受け、ターンして抜け出してからGKとの１対１を右隅に決めた。欧州の大男相手に、ゴール前の狭いスペースで巧みに反転してシュートに持ち込んだ、痺れるようなこの動き。DFを支点に活用するとか、なにかコツはあるのだろうか？
「あるけれど、言語化するとパッとしないかなと思う。自分の得意な間に持っていくというか。しっかり（DFを）背負って、確実に自分の足下で（パスを）受ける――というのをフェイエノールトに入ってから２年間やってきたのが形になったと思います。背負い方とかタイミングとか、僕なりの形づくりがようやくフィットしてきて、それがようやく（ゴールという）数字になっていると思います」
アルネ・スロット（現リバプール監督）が率いたフェイエノールトは今以上にチームの完成度が高く、特にオランダ国内ではポゼッションで試合を支配し切っていた。ストライカーにはDFを背負ったポストプレーで、確実に味方を前向きにプレーさせることが要求される。これまで２トップに慣れ親しみ、しかも相手の背後を突くフリーランニングを得意にしてきた上田にとって、スロット監督の要求に応えることは「上田綺世2.0」へ進化するチャレンジであった。
試行錯誤しながら年目を過ごし、ブライアン・プリスケ（現スパルタ・プラハ）政権に変わった２年目の秋頃にプレーの質とゴールという結果が付き始めたとき、上田は怪我で戦列離脱を余儀なくされ、その後持ち直すもブレイクし切れなかった。それでもオランダ３年目を迎えた今、上田はフェイエノールトで違いを見せつけている――。スパルタ戦の１ゴール目にはこうしたことが詰まっていた。
65分の２点目は、相手GKが味方のシュートを止めたリバウンドを、上田が押し込んだものだった。先日のエクセルシオール戦で、やはりリバウンドからゴールを決めた上田は、味方がどういうプレーを選択するか、彼がシュートを打ったらどこに転がってくる可能性があるのか、そういった予測や準備が大事であることを説いていた。
今回の２点目も「予測と準備」が功を奏したのではないだろうか。
「はい。ああいう形で点を取っていくというのが大事だと思う。サンティ（サインティアゴ・ヒメネス。上田加入時のエースストライカー。現ミラン）もああいうゴールが多かった。押し込む時間が多いなかで、ワントップでこぼれ球などを拾っていくのは大事だと思う。特に今年は（その形を）狙っているし、それを実現できるポジションにいるということで準備（に気を配っている）。こぼれ球だけでなく、実際にボールを受けられるポジショニングや、常に何個も次のことを考えて動く準備をしていくということは大事です」