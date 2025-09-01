FANTASTICS八木勇征、ドラマ『推しが上司になりまして』最推し＆上司役に決定！「とても光栄に思います」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

FANTASTICSの八木勇征が、10月8日から放送されるテレビ東京系ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』に出演することが決定した。

■胸キュン不可避のじれキュンラブコメディ

2023年10月に放送され、「全オタクの夢だ、最高」「キュンキュンが止まらない」など、女性を中心に多くの共感を集めたドラマ『推しが上司になりまして』。第2弾となる本作では、原作の“推しが突然上司になるラブコメ” “推しとファンの夢の恋” “キラッキララブコメ”感はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線の胸キュン不可避のじれキュンラブコメディが描かれる。

主人公・南愛衣（鈴木愛理）は、アパレル商社の社長秘書として働く一方で、今ブレーク中の年下イケメン俳優・氷室旬の推し活に励み、人生を謳歌していた。そんなある日、突然社長が病に倒れてしまい、辞任せざるを得ない事態に…。混乱する愛衣にさらに追い打ちをかけるように、推しの旬が舞台降板という受け入れ難い事実が発覚。絶望感に駆られるなか、あらたに社長に就任したのは、まさかの最推し・旬だった!?

“推しが社長”という状況にうれしい反面、胸キュンしすぎて倒れそうになる愛衣だったが、それ以前に仕事に支障が出ないよう、自分がファンだとバレないよう必死。そんな愛衣に次第に惹かれていく旬だが、ふたりの仕事に、そして恋路に次々と問題が発生する!?

■八木勇征が演じるのは、愛衣の最推しで上司となる年下イケメン

このたび、主人公・南愛衣の最推しで上司となる年下イケメン・氷室/高代旬役に、FANTASTICSのボーカルとして活躍する傍ら、ドラマ『美しい彼』シリーズではアジアスター賞を史上初の2年連続受賞、そして現在公開中の映画『隣のステラ』では主演を務め、10月より順次上演される新作オペラ『平家物語 -平清盛-』への出演も決定しているなど、今各方面で引っぱりだこの八木勇征が決定した。

そして、先日シルエット姿で公開し、SNS上で様々な予想で盛り上がった愛衣と旬の2ショット写真を公開。ドラマ初共演のふたりがどんな“推し上司”を作り出すのか注目だ。

■推しとゼロ距離!? ドキドキ感満載のキービジュアルが完成！

併せて、キービジュアルも公開。タイトルの“フルスロットル”が刻まれた推し活の必需品であるペンライトを持った愛衣に、ゼロ距離で迫る推しの旬という、まさにドキドキ感満載なデザインに仕上がった。

印象的な旬のウインク姿は、本編でも見ることができるのか!?

■番組情報

ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』

10/08（水）スタート

毎週水曜24:30～25:00

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

※U-NEXTにて10/01（水）21:00～ 各話1週間独占先行配信

※ネットもテレ東、TVer、Leminoにて見逃し配信

主演：鈴木愛理

共演：八木勇征（FANTASTICS）

監督：本田隆一、久万真路、佐藤恵梨子

原案・設定協力：漫画：森永いと、原作：東ゆき『推しが上司になりまして』（DPNブックス）

脚本：綿種アヤ、阿相クミコ、東ゆき、川村庄子（テレビ東京）

(C)「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会

