Stray Kids「Parade」で心拍数爆上げ！映画『カラダ探し』主題歌スペシャルPV解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Stray Kids「Parade」を使用した、映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』（9月5日公開）主題歌スペシャルPVが解禁となった。

■楽曲と映像が一体となって生み出される疾走感

今回解禁された主題歌スペシャルPVは、3年前に公開された映画『カラダ探し』の印象的な映像とともに幕を開ける。前作で“カラダ探し”に挑んだ6人の姿が映し出され、そこからあらたな参加者・陸人（櫻井海音）が目を覚ますシーンへと繋がっていく。

思わず体が動き出すようなビートに乗せて、悪夢と化す遊園地を舞台に、陸人、岬（安斉星来）、大和（鈴木福）、有紗（本田真凜）、航（吉田剛明）ら5人が“赤い人”から逃げ回る緊迫の姿や、一方で青春を謳歌する眩しいシーンも描かれ、楽曲と映像が一体となって疾走感を生み出している。

さらに、幼なじみである明日香（橋本環奈）と高広（眞栄田郷敦）の幼少期を想起させるエモーショナルな場面や、謎めいた“赤い石”越しにふたりが手を重ね合わせる印象的なカットも収録。

映像のクライマックスでは、高広が「カラダ探しを終わらせよう…」と緊迫した声で囁き、続けざまに“謎のおんな”の不気味な笑い声が響きわたる。果たして、高広は明日香を救い出すことができるのか。そして、“謎のおんな”の正体とは…？

■橋本環奈＆眞栄田郷敦もStray Kidsの主題歌「Parade」を絶賛！

本作で初の映画主題歌を担当したStray Kids。その楽曲「Parade」は中毒性のあるエッジの効いたヒップホップサウンドに仕上がっており、息もつかせぬ恐怖が押し寄せる本作の世界観とシンクロし、観る人の心拍数を爆上げさせるスペシャルPVが完成した。

主演の橋本環奈も「ホラーって色んなパターンがあると思うんですけど、『カラダ探し』に関してはちょっとポップに描いているところがあったりするので、そこがStray Kidsさんの楽曲にピッタリだなって思いました！」と太鼓判を押し、眞栄田郷敦もStray Kidsが主題歌を務めると知ったときの心境について「びっくりしましたね！ え?! って思いました。『カラダ探し』をオシャレにしてくれる、本当にめちゃくちゃカッコ良い曲だと思います！」と興奮気味に振り返った。

■公開記念スペシャルウィークとして、貴重な映像や画像を毎日解禁！

そして、ついに迎える公開日を目前に『カラダ探し THE LAST NEGHT』は、公開記念スペシャルウィークを開催。今回のStray Kids「Parade」スペシャルPVを皮切りに、企画動画や未解禁キャスト情報が9月1日から5日まで毎日解禁されていく。

■映画情報

『カラダ探し THE LAST NIGHT』

9月5日（金）全国公開

出演：橋本環奈 眞栄田郷敦 櫻井海音 安斉星来 鈴木福 本田真凜 吉田剛明 木村佳乃

原作（小説）：ウェルザード（エブリスタ）

関連書籍（漫画）：ウェルザード（原作）／村瀬克俊（漫画）（集英社『少年ジャンプ＋』）

監督：羽住英一郎

脚本：土城温美、原祐樹

主題歌：Stray Kids「Parade」

挿入歌：ヤバイTシャツ屋さん「Searching for Tank-top」

配給：ワーナー・ブラザース映画

(C)2025「カラダ探し THE LAST NIGHT」製作委員会

■関連リンク

映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』作品サイト

karadasagashi.jp

Stray Kids OFFICIAL SITE

https://www.straykidsjapan.com

