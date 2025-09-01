PV映像を公開

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の次戦に向けたプロモーション映像が8月31日に公開。9月14日に愛知・IGアリーナで行われるWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）戦を煽る30秒間に続々と反響が寄せられ、ネット上では「直近最高のPVでは？」との声まで上がった。

2週間後の決戦へ、井上は自身のXでアフマダリエフ戦のプロモーション映像を公開。ナレーションでは「人間は時々完璧なものに不安を抱く 想像が追いつかないから少しの揺らぎに理由を求める」と流れ、その後「忘れたのか これは誰の物語だったのか 限界のその先を常に超え続けてきた男 それが井上尚弥だ」と煽る30秒間の映像だ。

動画では「井上尚弥は衰えたな」「歳には勝てないかw」の文字が浮き出るほか、過去に喫したダウンシーンも映し出される。不安の声をも逆手に取り、アフマダリエフ戦を盛り上げるような構図だ。

期待感を高めるPV映像に早速、ネット上のファンが反応。X上では「カッコ良すぎるぜ兄貴」「疑念をぶち壊してくれ」「ワクワク感がすごい…」「クソかっけえ！」といった賛辞が続々と上がり、「直近最高のPVでは？」との声まで寄せられるなど、反響が広がっている。

アフマダリエフのプロ戦績は13勝（10KO）1敗で、2016年リオ五輪ではバンタム級で銅メダルを獲得した経験の持ち主。ド派手なKO勝ちを積み重ねてきた“モンスター”も、7月10日に都内で開いた会見では「今回は判定決着でもいいと思っている。しっかり勝ち星を取りに行く」と慎重な姿勢を示したほどで、強敵とのマッチアップに注目が集まる。



（THE ANSWER編集部）