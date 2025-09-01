◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト7-4広島（31日、神宮球場）

プロ初勝利をあげたヤクルト・下川隼佑投手について高津臣吾監督が語りました。

2024年ドラフトの育成3位でオイシックスから入団したルーキーの下川投手は、この試合に先発し5回3失点。打線が5回裏までに6点を奪い、下川投手が勝ち投手となりました。

高津監督は下川投手の初勝利に「ピシャリとはいかなかったけど、打線に感謝でしょうね。でもあそこまで3失点で行ったので、それなりにゲームを作ることはできたのかなと」と一定の評価を与えました。

下川投手は打撃でも自ら2ベースを放ってチャンスメークしました。「バッティングは良いか悪いか知らないけど(笑)、でも点につながった出塁なので非常に大きかった」と称賛。さらに高津監督は、初勝利した下川投手へまず「ナイスバッティング」と声かけしたと明かして周囲を笑わせました。

下川投手の投球内容については、「5回を投げて3イニングで1点ずつ取られて、0点で抑えたのは2回しかない。それでも勝てる何かを持っているのかもしれないし、次は味方がなかなか打てないときに勝てるピッチングを」とさらなる成長を期待しました。

8月最後の試合を勝利で飾ったヤクルト。高津監督は「8月31日、下川はいい絵日記を書くんじゃないか。夏休みの宿題としてね(笑)」と語り報道陣を笑わせて取材を締めくくりました。