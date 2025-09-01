千鳥のノブが、トルコで植毛して成功した、いしだ壱成の後を追って「2カ月間、トルコに行きます」など、本気でトルコでの植毛を検討していることを明かした。

【映像】トルコで植毛に成功したいしだ壱成

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには加藤史帆が登場した。

前回放送された企画「私たちが見た未来」にて、大悟から「来年堂々と植毛しようとしている」という未来を明かされてしまったノブ。この日のオープニングトークでノブは「バラされたなら正式にやろうと思って」と植毛について真剣に考えていることを告白した。

具体的には「来年、2カ月間、トルコに行きます」とトルコで植毛することを宣言。大悟から「日本でやれよ」と指摘されると、「トルコが盛んなのよ」と伝えたノブ。大悟が「なんでなん？」と質問すると、ノブは「トルコで植毛をして成功した第一人者が、いしだ壱成さん」と説明。いしだの植毛後のふさふさになった写真が公開されると、大悟は「そっか。じゃあ本当にトルコなんや」と納得した。

せっかくならば番組の企画にしたほうがいいと提案するものの、ノブが2カ月も日本を離れることについて大悟は「ほかの番組でお前が休んでる理由がむずい」と首を傾げた。ノブは「トルコにいるのは1週間くらいで、そのあと、頭皮が真紫になる。フリーザ」と、頭皮の色に問題が出るため2カ月間の休養は必要であることを解説した。