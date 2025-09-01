ダンベルを見つけて興味深そうに観察していた子猫は、そのままダンベルにしがみつき…。想定外な行動に出る子猫の姿が面白すぎると話題になっています。

この投稿は記事執筆時点で12万件の高評価を集めるとともに「無理だからw」「お腹痛いくらい笑わせて頂きました！」「倍速…？」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：床に８キロのダンベルを置いていたら、子猫が近づいて…次の瞬間見せた『衝撃的な行動』】

ダンベルを発見した子猫

Xアカウント「ミーさん（@UhJRkb57Yk7Sjbl）」に投稿された、子猫時代のミーさんによる「とある行動」が大きな話題になりました。

ある日、いつものようにお部屋の中を自由に探索していたミーさん。すると、目の前に真っ黒いダンベルが現れたそう！

ダンベルから少し距離をとってじっくり観察していたミーさん。「これなぁに？」と不思議そうに見つめた後、勇気を出して触れてみることに。

飼い主さんが普段、このダンベルを使って不思議な行動をとっていたことを思い出したのでしょうか。ミーさんはスーッと前足を伸ばし、何やら怪しげな行動を取り始めたそう…。

じっくり観察した後は…

なんと、そのまま両前足でダンベルにしがみつきがっちりホールド！

なんと、まるで飼い主さんの真似をするかのようにダンベルを持ち上げようとしていたといいます！！

激しく頭を上下左右に揺らしながら、ダンベルの重さに苦悶するように両前足で持ち上げようとする様子は、確実に飼い主さんの行動を真似しているものだったとか。

その後も、激しく素早い動きでダンベルを持ち上げようとするミーさん。

この日は諦めたようですが、最後には「いつか必ず……」と小さな野望を胸に抱いていたかもしれませんね！

衝撃的な行動に爆笑する人が続出！

ダンベルを見つけた子猫の衝撃的な行動がXに投稿されると、瞬く間に投稿は拡散され、12万件以上もの高評価が集まるほど話題になり「無理だからw」「お腹痛いくらい笑わせて頂きました！」「倍速…？」といった声が寄せられました。

Xアカウント「ミーさん」では、今回ご紹介したミーさんの日常が日々投稿されています。今回紹介した投稿から4年が経過し、大きく成長したミーさん。落ち着きがありながらもユニークな行動を見せてくれるミーさんから目が離せません！

