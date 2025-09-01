《新作》今すぐ【ローソン】に走れーーッッ♡ マニアがチェックした「和スイーツ」

クオリティの高い味わいを、お手頃価格で楽しめるコンビニスイーツ。次々と新作が登場し、どれにしよう……と迷ってしまう人も多いのでは？ そこで今回は【ローソン】のUchi Caféシリーズから「和スイーツ」をピックアップしてご紹介します。おやつ選びのヒントにしてみて。

暑い時期でもさっぱり！「とろけるわらび餅」

「和の美味しさが全てここにある」と、@sujiemonさんが絶賛するのは「とろけるわらび餅」。たっぷりのきなこに隠れているのは、一口サイズのわらび餅6個入りで、パクッと食べやすいのが魅力。ほんのり冷やして暑い日のおやつにおすすめです。

くちどけが良すぎてあっという間に完食

実は、筆者のお気に入りでもある「とろけるわらび餅」。優しいもっちり感と滑らかなくちどけにすっかり虜です。日本茶はもちろん、コーヒーと合わせるのも◎ 脂質が少ないので、夜のご褒美おやつにすることも！

和と洋のいいとこどり！「ミニお餅で巻いた もち食感ロール 塩豆 & ごま」

1個で2つの味が楽しめる「ミニお餅で巻いた もち食感ロール 塩豆 & ごま」。別の商品を買いに行った@oyatsu_panponさんが「無視できず、予定変更で購入」したという一品です。スポンジの外側に求肥も巻かれており、まるで大福のように餅とり粉までまぶされた本格仕様。

早期売切れの可能性あり！ 気になったら迷わずGET

塩豆はプレーン生地にホイップと粒あん入り。ごまは、ごまが練り込まれた生地にごまホイップと粒あん入りです。@oyatsu_panponさんは「やわらかくしっとりしていて美味しかった」とコメント。カットされているのでシェアして食べやすいのも嬉しいポイントです。

マニアさんが絶賛する【ローソン】の和スイーツ。今日のおやつにいかが？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N