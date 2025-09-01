カメラを向けると先住猫が子猫を守るようにぎゅっと抱き寄せたそう。愛あふれるこの行動は81万を超えて表示され、3万件を超えるいいねが寄せられることとなりました。

優しく包む手

X（旧Twitter）アカウント『@nekomimi_decade』に投稿されたのは、キジトラ模様の先住猫りくくんが、新たに家族に加わった縞三毛模様（トラ模様の入った三毛猫のこと）のるびちゃんを守るように、腕でがっちりとホールドしている様子です。

この日飼い主さんが猫用ベッドでくつろいでいる2匹の方を見てみると、りくくんが後ろからるびちゃんのお腹に腕をまわしてしっかりと抱きしめていたのだとか。

どこか誇らしげな表情のりくくんと、安心しきった様子のるびちゃん。その姿は、単なる猫同士のスキンシップを超えて、まるで「誰にも渡したくない」という、りくくんの強い意志が形になったようだったといいます。

飼い主さんはりくくんに「大丈夫。どこにも連れていかないよ」と優しく声をかけたとのことでした。

投稿には、「仲がいいですね！」「愛ですなぁ…」「愛しい存在ですね」「2匹が幸せでいてくれることが幸せですね」など、たくさんのコメントが寄せられています。

仲良しだからこそ、遠慮なし

普段はとても仲良く穏やかに共存しているりくくんとるびちゃんですが、ときどき激しめのにゃんプロを披露してくれることもあるのだとか。

ある時、るびちゃんがソファの下で大暴れをしていたのだそう。

その様子をしばらくの間じっと見つめていたりくくんは、るびちゃんに興味津々に。そのままニャンプロが始まったのだそう。

2匹の楽しい日々の姿は、これからも多くの人に癒しと笑いを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@nekomimi_decade』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

