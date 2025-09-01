4人組バンド「Awkmiu」が8月31日をもって解散することが同日、公式サイトなどで発表された。同バンドは2018年に「魅惑ハレーション」というバンド名で結成。2023年2月に「Awkmiu」に改名した。今年3月からボーカル・シキの体調不良療養に伴ってライブ活動を休止していた。



サイトでは「Awkmiuより 大切なお知らせ」として「この度、Awkmiuは2025年8月31日をもちまして、解散することとなりました」と発表。「現在、シキの体調は快方に向かっており、この期間のなかでAwkmiuとしての今後の活動についてメンバー・スタッフでの話し合いを重ねて参りました」とし、その結果「これまで通りの活動を継続することが難しく、Awkmiuとしての活動を終了させ、メンバーそれぞれが自身の道を前向きに歩んでいくことが最善であるという結論に至りました」と解散にいたる経緯を伝えた。



また、シキも同日、自身のSNSに文書を掲載。「まずは、お休みをいただいている間、ご心配、ご迷惑をおかけした皆様、申し訳ありませんでした」と謝罪し、「発表の通り、Awkmiuは活動を終了する運びとなりました。バンドとして、現体制では戦う力が無くなってしまったというのが理由です」などと解散を決断した胸の内をつづった。



日頃よりAwkmiuを応援いただき、誠にありがとうございます。



この度、Awkmiuは2025年8月31日をもちまして、解散することとなりました。

突然のご報告となりますことをお詫び申し上げます。



かねてより、Vo.シキの体調不良療養のためライブ活動をお休みさせていただいておりました。現在、シキの体調は快方に向かっており、この期間のなかでAwkmiuとしての今後の活動についてメンバー・スタッフでの話し合いを重ねて参りました。その結果、これまで通りの活動を継続することが難しく、Awkmiuとしての活動を終了させ、メンバーそれぞれが自身の道を前向きに歩んでいくことが最善であるという結論に至りました。



前身バンドから現在に至るまで応援し、支えてくださったファンの皆様、関わってくださった全ての関係者の皆様、そして休養中に温かい言葉をかけてくださった皆様に、心より感謝申し上げます。あわせて、活動再開を楽しみにしてくださっていた皆様には、このようなご報告となってしまいますことを心よりお詫び申し上げます。



なお、メンバーの今後につきましては、それぞれのSNS等からの発信をご確認いただけましたら幸いです。どのような形であれ、メンバーそれぞれの歩みを温かく見守っていただきますようお願い申し上げます。



Awkmiu メンバー・スタッフ一同

