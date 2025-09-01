軽さも、音も、色も。あなたにフィットするイヤホン【ジェーブイシーケンウッド】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
はじめてでも迷わない。タッチでつながる、音の世界【ジェーブイシーケンウッド】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ジェーブイシーのワイヤレスイヤホンは、片耳わずか約3.9グラムの軽量設計で、耳にやさしくフィットするラウンド型ボディを採用したアイテム。長時間の使用でも負担が少なく、軽快な装着感を実現している。
充電ケースも約30グラムと軽量で、手のひらに収まるコンパクトサイズ。イヤホン本体とケースには、ブランドの象徴である「犬のマーク」がさりげなくデザインされており、持ち歩く楽しさも添えてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
カラーはトレンド感のあるピンク・パープル・グリーンに、定番のブラック・ホワイトを加えた全5色展開。ファッションや気分に合わせて選べるのも嬉しいポイント。
→【アイテム詳細を見る】
音質面では、高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質ドライバーユニットにより、低域から高域までバランスよく、パワフルでクリアなサウンドを実現。NORMAL／BASS／CLEARの3つのサウンドモードを搭載し、楽曲やシーンに合わせた音の楽しみ方ができる。
→【アイテム詳細を見る】
操作はタッチセンサー式で、再生・一時停止・音量調整などが直感的に行える。さらに、ケースからの出し入れで電源ON/OFFや接続が自動で行われるオートオン／オフ＆オートコネクト機能も搭載。初心者でもすぐに使いこなせる、やさしい設計が魅力の一台。
はじめてでも迷わない。タッチでつながる、音の世界【ジェーブイシーケンウッド】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ジェーブイシーのワイヤレスイヤホンは、片耳わずか約3.9グラムの軽量設計で、耳にやさしくフィットするラウンド型ボディを採用したアイテム。長時間の使用でも負担が少なく、軽快な装着感を実現している。
充電ケースも約30グラムと軽量で、手のひらに収まるコンパクトサイズ。イヤホン本体とケースには、ブランドの象徴である「犬のマーク」がさりげなくデザインされており、持ち歩く楽しさも添えてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
カラーはトレンド感のあるピンク・パープル・グリーンに、定番のブラック・ホワイトを加えた全5色展開。ファッションや気分に合わせて選べるのも嬉しいポイント。
→【アイテム詳細を見る】
音質面では、高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質ドライバーユニットにより、低域から高域までバランスよく、パワフルでクリアなサウンドを実現。NORMAL／BASS／CLEARの3つのサウンドモードを搭載し、楽曲やシーンに合わせた音の楽しみ方ができる。
→【アイテム詳細を見る】
操作はタッチセンサー式で、再生・一時停止・音量調整などが直感的に行える。さらに、ケースからの出し入れで電源ON/OFFや接続が自動で行われるオートオン／オフ＆オートコネクト機能も搭載。初心者でもすぐに使いこなせる、やさしい設計が魅力の一台。