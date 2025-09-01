哺乳瓶を片手に豪快にミルクを飲む赤ちゃんの姿がSNSで大きな話題になっている。



【写真】なんて豪快なミルクの飲み方！

「ん？…赤ちゃんやめた？」というユーモラスなコメントとともに公開された一枚。生まれたばかりなのに、まるで大人のような落ち着きぶりが映し出され、1万近い「いいね」が集まった。



この微笑ましい瞬間を激写したのは、投稿者のめいさん。写真を撮ったシチュエーションや、その時の気持ちについて話を聞いた。



ーーお子さんのお年は？



めい：生後約3ヶ月です。カメラを向ける私を横目に、最後のミルクが飲みやすいようにクイっと角度をあげていて可笑しかったです。



ーーこの姿を見てどのように感じましたか？



めい：まずは面白くて、更に愛しさが増しました。新生児の頃はほにゃほにゃだった腕にしっかり力が入り、「物を支えられるようになったんだ！」と成長を感じて嬉しくなりました。同時に、あっという間に赤ちゃんから子どもへ移り変わっていくのだなと、少し寂しさもあります。



ーー他にも「赤ちゃんやめた？」と思うような行動があれば教えてください！



めい：視界から父母が消えるとあまり泣かず、ほんのり見える位置だとチラ見しながら泣きます。無駄になる泣き方はせず、省エネ！？と思うことが多々あります。あとは、ちびっ子向けのアニメよりもニュースに食いつきがいいことです（笑）。



ーー今回の投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



めい：想像以上に見てくださる方、反応してくださる方が多く、クスッと笑える瞬間をシェアできて嬉しかったです。全国にいい飲みっぷりの娘のこれからを楽しみにしてくださる方がおり、コメント欄がちょっとした保護者会みたいで楽しかったです。



◇ ◇



SNSのコメント欄には、同じように子育てをしている人たちから多くの声が寄せられた。

「いい飲みっぷり すでに貫禄がありますね」

「へっ！母ちゃんやバァちゃんに媚びを売る生活も飽きたなって思いながら燃料補給中」

「オオモノになる予感 かわいい笑」

「哺乳瓶のラッパ飲み！人生何周目ですか？」



今回の一枚は、子供の成長の驚きと可愛らしさが同時に詰まった瞬間だった。寄せられた反応の数々が、子育ての大変さを笑いに変える場となっていたのも印象的だ。



投稿者のめいさんは「クスッと笑えるほっこり写真や育児のリアルをシェアしてます」と語る。育児に奮闘する日々のなかで生まれる何気ない瞬間や、娘さんの可愛い写真を数多く発信しており、多くの人に癒やしを届けている。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）