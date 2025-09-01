【アイカタ】難病で体が思うように動かせない弟 二度とないと思われた兄との“ライブ共演”が実現
お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次がMCを務める、NHKのドキュメントバラエティー『アイカタ〜大切な人の【イイところ】撮ってきてください〜』（毎週月曜 後11：00）では、きょう1日の放送ラインナップが発表された。
【番組カット】今回も…“アイカタ”だからこそ撮れる内容に
あなたの「アイカタ」は誰ですか。そんなインタビューから始まるドキュメントバラエティー。撮影者が一番大切な人（＝アイカタ）の【イイところ】を撮るために密着。夫婦、親子、きょうだい、親友、仕事仲間…大切な人の【イイところ】を撮ってきてもらうと、映像にはアイカタへの思いがあふれ、平凡な日常がなぜか濃密なドキュメンタリーになる。
【鍛冶屋夫婦 夫・平田祐平→妻・平田のどか】
東京・青梅市の刀鍛冶・平田祐平さんのアイカタは妻・のどかさん。妻は古来の製鉄法「たたら製鉄」の技術者・村下（むらげ）と呼ばれるレアな職人。妻が作った玉鋼を夫が刀に鍛錬。仕事も子育ても伴走する大切なパートナー。
【ロックンローラー宮本兄弟 兄NAOKI→弟TAISHO】
ロックバンド「DOG FIGHT」で活躍したギターの兄・NAOKIとボーカルの弟・TAISHO。解散後TAISHOは難病・大脳皮質基底核変性症を発病し体が思うように動かなくなる。しかし、入院中、ベッドの上で、兄が作った曲にスマホ入力で歌詞を付け、アルバムを作成。病をモノともしない前向きな2人が、もう2度とないと思われたライブ共演を実現。
