“電撃結婚”のカズレーザー、『Qさま!!』でスーパー解答を連発 INI・高塚大夢も驚異の大活躍
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、きょう1日放送の『Qさま!!』3時間スペシャル（後7：00）に出演。スーパー解答を連発する。
【写真】“神解答”も…活躍をみせたINI・高塚大夢
３時間スペシャルの今回は、47都道府県で「もし、あなたの県に来たら、行ってほしいと思う絶景・名所はどこですか？」というアンケート調査を行って作成した、各都道府県の絶景・名所ランキングベスト5を発表。神社仏閣や温泉、城などジャンルを問わず、各都道府県の「わが県が誇るNo.1絶景・名所はここ！」がひと目で分かるようなランキングをもとにクイズを出題。地元自慢の絶景・名所が続々登場する。
解答者はAブロック、Bブロックに分かれて予選ラウンドを戦う。Aブロックには、石原良純、カズレーザー、やくみつるのほか、乃木坂46の一ノ瀬美空、俳優の高嶋政伸（高＝はしごだか）、名取裕子、宮崎香蓮（崎＝たつさき）、磯山さやか、具志堅用高らが参戦。先日、結婚を電撃発表したばかりのカズレーザーは、今夜も絶好調。“神早押し”を連発し、快進撃を見せる。
一方のBブロックには、伊集院光、ロザン・宇治原に加え、村井美樹、QuizKnockの鶴崎修功、草野満代、INIの高塚大夢（高＝はしごだか）、武田真治、田中道子、そしてインテリ芸人・ナイチンゲールダンスの中野なかるてぃんが。男性アイドル初の優勝を目指す、人気アイドルグループINIの高塚は「東京出身なのでフラットな気持ちで押しに行けたら！」と意気込み、序盤から高位置につける良い滑り出し。さらに、共演者から思わず拍手が出た“神解答”も。また、先日の放送で優勝を果たした、“元祖Qさまのエース”ロザン・宇治原史規も絶好調。今回も優勝争いに絡めるのか。
■出演
MC：さまぁ〜ず、優香、高山一実
解答者：【Aブロック】石原良純、磯山さやか、一ノ瀬美空（乃木坂46）、カズレーザー（メイプル超合金）、具志堅用高、高嶋政伸（高＝はしごだか）、名取裕子、宮崎香蓮（崎＝たつさき）、やくみつる
【Bブロック】伊集院光、宇治原史規（ロザン）、草野満代、高塚大夢（高＝はしごだか／INI）、武田真治、田中道子、鶴崎修功（QuizKnock）、中野なかるてぃん（ナイチンゲールダンス）、村井美樹
見届け人：山崎弘也（アンタッチャブル）
進行：清水俊輔（テレビ朝日アナウンサー）
