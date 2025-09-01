八木勇征、鈴木愛理の“最推し”俳優＆上司に 『推しが上司になりまして フルスロットル』【コメントあり】
ダンス&ボーカルグループ・FANTASTICSの八木勇征が、鈴木愛理が主演を務めるテレ東ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』(10月8日スタート 毎週水曜 深0：30〜)に出演することが、1日に発表された。
【画像】八木勇征が鈴木愛理にゼロ距離接近！ドキドキ感満載のキービジュアル
原作は、漫画・森永いと氏、原作・東ゆき氏による同名作。2023年10月にドラマが放送されると「全オタクの夢だ、最高」「キュンキュンが止まらない」など、女性を中心に多くの共感を集めた。第2弾となる今作では、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマを描く。
主人公・南愛衣（鈴木）は、アパレル商社の社長秘書として働く一方で、ブレーク中の年下イケメン俳優・氷室旬の推し活に励み、人生を謳歌（おうか）していた。そんなある日、突然社長が病に倒れてしまい、辞任せざるを得ない事態に…。混乱する愛衣にさらに追い打ちをかけるように、推しの旬が舞台降板という受け入れがたい事実が発覚！絶望感に駆られている中、新たに社長に就任したのは、まさかの最推し・旬だった（!?）。“推しが社長”という状況にうれしい反面、胸キュンしすぎて倒れそうになる愛衣だったが、それ以前に仕事に支障が出ないよう、自分がファンだとバレないよう必死になる。そんな愛衣に次第に惹かれていく旬だが、2人の仕事に、そして恋路に次々と問題が発生する（!?）。
八木は、主人公・南愛衣の最推しで上司となる年下イケメン俳優・氷室（ひむろ）／高代旬（たかしろしゅん）を演じる。
さらに、タイトルの「フルスロットル」が刻まれた“推し活”の必需品であるペンライトを持った愛衣に、ゼロ距離で迫る旬という、まさにドキドキ感満載なキービジュアルが公開された。
■八木勇征コメント
この度、高代旬役を演じさせていただきます、八木勇征です。
前回は片寄涼太さんが『推しが上司になりまして』に出演されていて、僕も作品自体を存じ上げていました。今回はオリジナルキャラクターでの出演となり、ストーリーも完全オリジナル。あのポップなラブコメに、新たなキャラクターとして参加し、『推しが上司になりまして』の世界を生きられることをとても光栄に思います。
本読みの時から感じているのですが、何より、本当に楽しい現場です！和気あいあいとしながらも集中して良い作品にするべく、座長の鈴木さんをしっかりサポートできるように務めたいと思います。皆さまぜひご期待ください！
