【F1】角田裕毅スロットルトラブルも8戦ぶり入賞9位「正しい方向への第一歩」 ハジャーの表彰台称える
◇F1第15戦オランダGP 決勝（2025年8月31日 ザントフォールト・サーキット＝1周4.259キロ×72周）
12番手からスタートしたレッドブルの角田裕毅は9位に入り、第7戦エミリアロマーニャGP以来8戦ぶりに入賞を果たした。同僚のマックス・フェルスタッペン（オランダ）が母国GPで2位、今季2戦目までレーシングブルズでコンビを組んだ新人のアイザック・ハジャー（フランス）が初の表彰台となる3位と好成績を収める中、自身も2ポイントを獲得した。マクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）がポール・ツー・ウインで2戦ぶり今季7勝目をマークした。
ソフトタイヤでスタートした角田は20周目にハードタイヤへ替えたが、23周目にフェラーリのルイス・ハミルトン（英国）がクラッシュしてセーフティーカー（SC）が導入。各車がタイヤ交換したため、その前にピットインしたメリットは失われた。53周目にフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）がメルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）と接触してクラッシュした際のSCでは、スロットルのトラブルで「マシンのパワーが失われた」と訴えた。それでもマクラーレンのランド・ノリス（英国）のリタイアとアントネッリのタイムペナルティーなどもあり、今季4度目の入賞をつかんだ。
「クレージーなレースだった。SCが自分にとって最悪のタイミングで出動し、さらに問題が発生してトリッキーなレースだったけど、集中して、問題に対応してポイント獲得を目指した」と振り返った角田は、「最終的に9位という結果に満足しているし、ポイント圏内に復帰できたことは自信につながった。ここ3レース、チームはマシンのパフォーマンスを向上させるためにいろいろとやってくれた。これは正しい方向への第一歩」と総括した。
今季限りでレッドブルとの契約が切れ、逆転残留にはここ数戦で結果を出す必要がある。角田に代わるレッドブルへの昇格候補、ハジャーが表彰台確保で評価を高めたが、「アイザックと彼のチームを心から祝福します。この結果が彼らにとってどれほどの意味があるか分かっている」と、元同僚と古巣チームを称えた。
▽決勝順位
(１)ピアストリ（マクラーレン）
(２)フェルスタッペン（レッドブル）
(３)ハジャー（レーシングブルズ）
(４)ラッセル（メルセデス）
(５)アルボン（ウィリアムズ）
(６)ベアマン（ハース）
(７)ストロール（アストンマーチン）
(８)アロンソ（アストンマーチン）
(９)角田裕毅（レッドブル）
(10)オコン（ハース）
(11)コラピント（アルピーヌ）
(12)ローソン（レーシングブルズ）
(13)サインツ（ウィリアムズ）
(14)ヒュルケンベルク（キックザウバー）
(15)ボルトレート（キックザウバー）
(16)アントネッリ（メルセデス）
(17)ガスリー（アルピーヌ）
リタイア ノリス（マクラーレン）
リタイア ルクレール（フェラーリ）
リタイア ハミルトン（フェラーリ）