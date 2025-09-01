◇F1第15戦オランダGP 決勝（2025年8月31日 ザントフォールト・サーキット＝1周4.259キロ×72周）

12番手からスタートしたレッドブルの角田裕毅は9位に入り、第7戦エミリアロマーニャGP以来8戦ぶりに入賞を果たした。同僚のマックス・フェルスタッペン（オランダ）が母国GPで2位、今季2戦目までレーシングブルズでコンビを組んだ新人のアイザック・ハジャー（フランス）が初の表彰台となる3位と好成績を収める中、自身も2ポイントを獲得した。マクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）がポール・ツー・ウインで2戦ぶり今季7勝目をマークした。

ソフトタイヤでスタートした角田は20周目にハードタイヤへ替えたが、23周目にフェラーリのルイス・ハミルトン（英国）がクラッシュしてセーフティーカー（SC）が導入。各車がタイヤ交換したため、その前にピットインしたメリットは失われた。53周目にフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）がメルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）と接触してクラッシュした際のSCでは、スロットルのトラブルで「マシンのパワーが失われた」と訴えた。それでもマクラーレンのランド・ノリス（英国）のリタイアとアントネッリのタイムペナルティーなどもあり、今季4度目の入賞をつかんだ。

「クレージーなレースだった。SCが自分にとって最悪のタイミングで出動し、さらに問題が発生してトリッキーなレースだったけど、集中して、問題に対応してポイント獲得を目指した」と振り返った角田は、「最終的に9位という結果に満足しているし、ポイント圏内に復帰できたことは自信につながった。ここ3レース、チームはマシンのパフォーマンスを向上させるためにいろいろとやってくれた。これは正しい方向への第一歩」と総括した。

今季限りでレッドブルとの契約が切れ、逆転残留にはここ数戦で結果を出す必要がある。角田に代わるレッドブルへの昇格候補、ハジャーが表彰台確保で評価を高めたが、「アイザックと彼のチームを心から祝福します。この結果が彼らにとってどれほどの意味があるか分かっている」と、元同僚と古巣チームを称えた。

▽決勝順位

(１)ピアストリ（マクラーレン）

(２)フェルスタッペン（レッドブル）

(３)ハジャー（レーシングブルズ）

(４)ラッセル（メルセデス）

(５)アルボン（ウィリアムズ）

(６)ベアマン（ハース）

(７)ストロール（アストンマーチン）

(８)アロンソ（アストンマーチン）

(９)角田裕毅（レッドブル）

(10)オコン（ハース）

(11)コラピント（アルピーヌ）

(12)ローソン（レーシングブルズ）

(13)サインツ（ウィリアムズ）

(14)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

(15)ボルトレート（キックザウバー）

(16)アントネッリ（メルセデス）

(17)ガスリー（アルピーヌ）

リタイア ノリス（マクラーレン）

リタイア ルクレール（フェラーリ）

リタイア ハミルトン（フェラーリ）