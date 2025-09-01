◆パ・リーグ 日本ハム０―１楽天（３１日・エスコンフィールド）

日本ハムは３１日、延長までもつれた楽天戦（エスコン）を０―１で落とし、相性の良かった相手に痛い連敗を喫した。先発した福島蓮投手（２２）は、６回２／３を５安打無失点と好投。右足がつりそうになる危機も踏ん張り、要所を締めた。昨季からの成長を見せたが、７回は２死一、三塁とピンチが広がったところで降板。投げ切れなかったことへの悔しさもにじませた。

やや一塁側へ飛んだ打球に、福島はグラブを出した。タイミングが合わずはじいたボールは、二塁前へ転がる内野安打に。７回２死一、三塁とピンチが広がったところで新庄監督がベンチを出ると、福島は悔しそうにマウンドでしゃがみこんだ。６回２／３を投げ５安打無失点、５奪三振。それでも、ピンチを残しての降板に「悔しかったですけど、自分が悪いんで。ピッチャーゴロ捕れなかったし」と振り返った。

最速１５４キロの真っすぐとフォーク、カットボールの組み立てでテンポよくアウトを重ねた。悔やんだのは７回１死からボイトにこの試合初めて与えた四球。「ボイトのフォアボールですね。ホームラン打たれたくなかったので力入って」。フルカウントから１５３キロの真っすぐが外れた。代走で重圧もかけられ、踏ん張れなかった。

６回までは成長を証明していた。１、２、５回と先頭打者に出塁を許したが、冷静に後続を断った。「去年までだったら多分、ズルズル（点を）取られていた。三振が去年よりは取れている。困ったときに三振を取れるのは成長かなと思います」。５回無死一塁では素早いけん制で代走・小森を刺しピンチを脱出。７回１死一、三塁では指示通りに外してスクイズを阻止し、ホームは踏ませなかった。

新庄監督は「良かったです、良かったです。途中で足がつりかけて、でもよく踏ん張って、修正できるじゃないですか」と評価した。痛い連敗を喫したものの、ソフトバンクも敗れて１ゲーム差をキープ。勝負の９月もローテの一角を守り、優勝争いに貢献していく。

（山口 泰史）

〇…山県は１点を追う延長１１回無死二塁、万波の代打で登場。きっちり三塁側にバントを決め、１死三塁とチャンスを広げた。「全く準備してなくて、急きょだと思います。ずっと準備してたら、もっと緊張していた。逆に急だったのが良かった」。新庄監督も「よく決めましたね。あれはしびれますよ。サード側限定。練習の成果を出してくれましたね」と評価していた。