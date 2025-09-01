タレントでモデルのpeco（30）が8月30日午後6時30分から放送された日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）の「上田と女が吠える夜インターナショナル」に出演。廃止にしてほしい日本人のお返し文化を明かした。

「世界の女性が大集合!あなたの国のことを教えてSP」と題して放送され、世界各国の女性が集結。その中で日本に来て驚いたことを聞くと「日本人のお返し文化」があがった。

これにpecoは「私めっちゃ思うのが」と切り出して「ホワイトデー」を挙げた。これにMCの上田晋也が「そう!本当そう!」と納得するなど、スタジオも共感する声に包まれた。

pecoは「本当にホワイトデーお願いだから廃止にしてくれって思うぐらい」と告白。また「日を決められちゃってるじゃないですか。それこそ男性陣の方、どうなんだろうって」と男性の意見を求めた。

上田は「そらぁお返ししないワケにはいかないもんね」と答えると、「やっぱり思いますよね。でも、私も息子がいるので…やっぱりお友達としてのチョコレートとかをバレンタインにもらっても“来月返さなきゃいけないんだ”って。こっちが今まだ（息子が）7歳なので、こっちがプレッシャーを感じちゃって」と母親として重圧を感じることを伝えた。