ＴＢＳの若林有子アナウンサーが１日までに自身のＳＮＳを更新。仲良しアナウンサーとの旅行を報告した。

インスタグラムで「少し前に石垣島に行ってきました！智子との２人旅」とフリーアナウンサーの石野智子アナと旅行に訪れたことを報告した。

「就活で出会って、旅行するまでの仲になるなんて！似てるところが本当に多くて、いつもお喋（しゃべ）りが止まりません」とつづり、観光スポットで楽しむ様子を披露し「とりあえず、旅行初日の写真いろいろ。石垣島鍾乳洞 サンゴ礁から生まれた鍾乳洞。大きさにびっくり！ゲンキショップ 超濃厚なミルクシェイクが絶品 グッズも色々買っちゃいました ウミイキタイ 色違いのキャップをゲット！英語でウミイキタイって書いてあります（笑）Ｔシャツもかわいかった！自撮りは外カメフラッシュが令和流と聞きました」と振り返った。

この投稿には「ハイビスカスがよく似合う」「楽しそうなわかばちゃん見るだけでものすごい楽しくなります」「美しいですね〜」「めっちゃ楽しそう〜」などの声が届いている。