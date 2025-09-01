ワンコがお散歩中に実家に帰省したお兄ちゃんが、ロフトに隠れて待っていたら…？ワンコのサプライズに対する反応と愛にあふれた再会シーンが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万回再生を突破しています。

【動画：帰省してきた兄→犬に内緒で『高い場所に隠れた』結果…気付いた瞬間の『愛おしい反応』】

帰省したお兄ちゃんがサプライズを仕掛けたら…

Instagramアカウント「yu11ryu7」に投稿されたのは、実家に帰省したお兄ちゃんが柴犬の「ハル」ちゃんにサプライズを仕掛けた時の様子です。お兄ちゃんはハルちゃんがお散歩に行っている間に実家に到着したので、見つけやすい場所に服だけ置いてロフトに隠れていました。

お散歩から帰ってきたハルちゃんは、床に置いてある服の匂いをクンクン…。すぐに「お兄ちゃんだ！」と気づいたようで、「どこ？」とキョロキョロして探し始めたそうです。そしてお兄ちゃんが何度かお名前を呼ぶうちに、「ん？」と上を見たハルちゃん。ようやくロフトから顔を出しているお兄ちゃんを発見！

ワンコが大喜びする姿が愛おしい！

その瞬間、ハルちゃんは「わん！わお～んっ」と歓喜の声を上げたそう。さらに「早くこっちにきて」とばかりに切ない声で鳴くので、ロフトから降りるお兄ちゃん。するとハルちゃんはお兄ちゃんに飛びつき、顔をペロペロ舐めて熱烈歓迎してくれたとか。「会えて嬉しい！」と全身で喜びを表現する姿が、たまらなく愛おしいです。

その後もハルちゃんの興奮はおさまらず、お兄ちゃんの前でドタバタと動き回って大はしゃぎ！そしてお兄ちゃんもハルちゃんを撫でながら一緒にはしゃぎ、2人は全力で再会の喜びを分かち合ったのでした。

この投稿には「喜び方が半端ない」「可愛すぎる」「愛おしい」といったコメントが寄せられ、ハルちゃんの反応と愛にあふれた光景が多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

お嫁さんもサプライズを仕掛けたら？

お兄ちゃんが帰省した時、お嫁さんも一緒にお家を訪れてハルちゃんにサプライズを仕掛けたそうです。毛布に包まって身を隠し、部屋の隅で待機していたお嫁さん。ハルちゃんは毛布の匂いを嗅いでいたかと思うと、「出てきてよ～！」とばかりに吠えはじめたそう。

そしてお嫁さんが毛布の下から顔を出した瞬間に、大喜びで飛びついてきたとか。ハルちゃんに熱烈歓迎してもらえて、お嫁さんも嬉しかったことでしょう。

ハルちゃんの可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「yu11ryu7」をチェックしてくださいね。弟犬「ベル」くんとの微笑ましいやり取りにも癒しをもらえますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「yu11ryu7」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。