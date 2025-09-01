¹ÎÍ¹â¹»ÌîµåÉô¡¢½©µ¨¹Åç¸©Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì·èÄê¡Ä¾¾ËÜ´ÆÆÄ¡Ö¸©Âç²ñ¤â°ìÀïÉ¬¾¡¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡½©µ¨¹Åç¸©¹â¹»ÌîµåÂç²ñÃÏ¶èÍ½Áª¤¬£³£±Æü¤Ë¤¢¤ê¡¢ÌîµåÉôÆâ¤Ç¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ò½ä¤ê¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢³«ºÅÃæ¤Ë½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¹ÎÍ¹â¡Ê¹Åç»Ô°Âº´Æî¶è¡Ë¤Ï¾¡Íø¤·¡¢£¹·î£²£°Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¸©Âç²ñ¤ËËÌÉôÃÏ¶èÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ËÂ³¤¡¢²ñ¾ì¤ÎÆ±¹»¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤äÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤é°Ê³°¤ÎÆþ¹»¤¬¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹ÎÍ¹â¤Ï¹Åç»ÔÎ©¾ÂÅÄ¹â¡ÊÆ±¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£»Í²ó¤Ë£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢È¬²ó¤Ë£³ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢£´¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ°æÅ¯Ç·Á°´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¾¾ËÜ·ò¸ã´ÆÆÄ¡Ê£³£´¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Öº£Æü¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤è¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£¸©Âç²ñ¤Þ¤Ç¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼éÈ÷¤«¤éÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¸©Âç²ñ¤â°ìÀïÉ¬¾¡¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£