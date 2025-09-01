HKT48のメンバーとしてアイドルとして活躍していた兒玉遥さん。デビュー当時からセンターポジションに抜擢されるなど輝かしい日々を歩んでいましたが、あるときから自身を追い詰め、双極性障害に苦しむことになります。（全3回中の1回）

【写真】「表情が変わった」自分を追い込んだアイドル時代から自然体の近影まで（全13枚）

デビューでセンターポジションに大抜擢

兒玉遥さん

── HKT48でアイドルとして活躍していた時期に、2年半ほど休養され、のちにその原因が双極性障害だったと公表されました。当時、どのような状況だったのでしょうか？

兒玉さん：2011年の15歳のときにHKT48のメンバーとしてデビューし、2017年の年末に休養することを発表しました。周りから見ればデビューからセンターポジションを務めたり、選抜総選挙でも9位に選ばれたり、紅白歌合戦に出場したり…順調なキャリアを歩んでいたように見えたと思います。

でも、私自身は理想を高く持ちすぎてしまい、焦りをずっと感じていました。常に自分には何かがたりていない、もっとなりたい自分があるのに達成できていないと…。

── デビュー当時からセンターポジションという、エースとしての立ち位置でした。もともと、アイドルに憧れていて、デビュー前から並々ならぬ努力をされていたのでしょうか？

兒玉さん：昔から読者モデルに応募するなど、芸能界に憧れがありました。その流れでオーディションを受けていましたが、書類審査に合格しても最終審査は東京で行われることがほとんどで、福岡に住んでいた私は上京するには交通費もかかるので、半ば諦めていました。でも、ある日、父が地元で活動できるHKT48のオーディションの情報をどこからか知って、私に教えてくれたんです。それで気楽な気持ちで受けてみました。

ただ、歌やダンスの経験はほぼゼロだったので、オーディションでも周りの子たちに比べてなにもできませんでした。絶対に落ちたと思っていたので受かったと知ったときは驚きました。運がよかったし、伸びしろに期待して採用してくださったのだと思います。

── 歌とダンスが未経験ということは、デビューに向けてかなり努力されたのでしょうか。

兒玉さん：そうですね。学校を早退して毎日レッスンに通っていました。学業と両立したかったのですが、それが難しいほどの忙しさ。高校受験を控えていたので、アイドルの道に進むか、受験勉強をして進学するか、家族で話し合いの場を持ちました。私はアイドルとして頑張りたかったのですが、母は学業を頑張ってほしいと。それで「デビュー曲でセンターポジションに選ばれなかったらアイドルを辞める」と母と約束をしたんです。

せっかくもらえたチャンスなので「やるしかない！」と頑張ったところ、まさかのセンターポジションに抜擢されて。母は喜んではいなかったのですが、もうその道で前に進むしかないと覚悟を決めたようでした。

高い理想が自分を追い詰めていった

HKT時代の兒玉さん

── デビュー曲でセンターポジションに抜擢されるなんてすごいことです。でも、プレッシャーもありそうですね。

兒玉さん：センターポジションに抜擢されて、うれしい気持ちよりも歌やダンスに自信がなく、堂々とできないという気持ちが大きかったですね。みんなに認めてもらうために誰よりもダンスの練習をしました。

それでも自分には何かたりないという感覚のほうが強く、グループのためにもっと力をつけたい、先輩の指原莉乃さんのようにトークやファンへの気配り、ライブの盛り上げ方ももっと上手くなりたいと。頑張らないと周りや理想に追いつけないという気持ちが積み重なり、自分をだんだん追い詰めていくようになりました。

── 徐々に心身に不調を感じるようになっていったそうですね。

兒玉さん：最初はいろいろなことを考えすぎて、眠れない日が続きました。そのうち寝不足からかダンスの覚えが悪くなり、忘れ物が増えるように。太ったらダメだと思って、無理な食事制限もしていました。そのうち情緒不安定になってしまい、握手会を無断欠席したり、イベントの直前で泣き出したりするようになり、周りも様子がおかしいと気づいたようです。

事務所の方と母に連れられて病院に行き、うつ状態と躁状態を繰り返す、双極性障害と診断されました。それで仕事をセーブしながらしばらくは続けていたのですが、悪化してしまい、結局ドクターストップがかかって活動を休止することにしたんです。寝られない日が続くなど、初期の症状が現れている段階で病院に行けば本当はよかったのですが、私の場合は行くのが遅すぎました。すでに脳も心も限界を迎えていたようです。

当時は双極性障害を公表する芸能人はまだ少なく、活動休止の理由を「体調不良」と発表したので、ファンの方にはモヤモヤした気持ちにさせてしまうことになりました。今振り返ると、本当に申し訳なかったなと思います。

まだ自分にもできることがあるのかもしれない

『しくじり先生 俺みたいになるな!!』で兒玉遥先生として授業も

── 休養期間中はどのように過ごされていたのでしょうか？

兒玉さん：最初の半年間は実家で何もせずに過ごしていました。1日のほとんどをベッドの上で過ごすような生活で、たまに母の誘いで散歩に行ったり、通院のために外に出たりするくらい。散歩でさえ億劫に感じる日もあり、「起きてご飯を食べて寝るだけ」という、生きるためだけに生活をするという感じです。

半年くらいそのように過ごしているうちに、理由なく泣いたり、悲しくなったりすることが徐々に減ってきました。健康的な生活は少しずつできるようになってきたものの、人とコミュニケーションを取ったり、仕事をしたいと思ったりするような状況にはまだなれませんでした。当時は、アイドルはもちろん、社会復帰も難しいのだろうと思っていました。

── そんな状況から脱却するにあたり、なにかきっかけがあったのでしょうか？

兒玉さん：1年くらい経ったころに、「時間もあるし宮崎にある祖母の家の近くで自動車の運転免許を取ろう」と、ふと考えました。そこで教習所に通ってみたら、自分が思っていた以上に運転が楽しくて。それで「もしかしたら私にもまだできることがあるかもしれない」と少しずつ自信を取り戻していきました。

とはいえ、当時はまだ芸能界に戻るつもりはありませんでした。なので、ピラティスやヨガインストラクター、心理カウンセラーの資格など、今後働くために役に立ちそうな資格を取ろうと、いろいろと取り組むようになりました。

── 結果的に芸能界に復帰されたのはなぜなのでしょうか？

兒玉さん：2年半、しっかりと休養をとったことで薬が必要ないほど、元気になりました。母の存在も大きかったです。母はずっと明るく前向きに私のそばにいてくれました。このままじゃ私が消えてしまうと思い、毎日おいしいご飯を作って、たくさん食べさせてくれましたね。私が治ると信じて、ずっと寄り添ってくれていました。

元気を取り戻してきたころ、資格もたくさん取ったし、いまなら「何者にでもなれる」と思えたときに、自分のルーツについてじっくり考えてみたんです。これまでの自分を振り返ってみたときに、小3のころから将来の夢はタレントと書いていたし、私は人前に立って自己表現をするのが大好きだったなと気づきました。それで、もう一度チャンスがあるのであれば、芸能界で頑張ってみたいなと思い、復帰を決心しました。

── 復帰はHKT48のメンバーとしてではなく、女優として、でしたね。

兒玉さん：私が休んでいる2年半、HKT48を支えてきたのはそのときにいたメンバーたちです。そのような場所にどのような顔をして戻ったらいいのかわからないし、自分の居場所があるかもわからないなという気持ちがありました。

普通は卒業公演などをして辞めるのが理想なのですが、あえて、女優として復帰することになりました。グループで活動すると自分と周りをまた比べてしまい、自分を追い詰めてしまうことがあるかもしれないので、事務所と話し合って、個人としての活動を選びました。

女優としてソロで活動するなかで、今では前ほど落ち込むようなことはなくなりました。お芝居の経験はほとんどなかったので、一生懸命に稽古をして、演技について探りながら学んできました。「まだまだ自分は未熟者だからできなくても仕方がない」と考えて、以前のように自分を追い込みすぎないように意識して仕事に取り組んでいます。

2年半の休養を経て芸能界に復帰した兒玉さん。再び仕事が充実した今、将来のことを踏まえて卵子凍結を決意します。しかし、1度目はまさかの失敗。2度目は術後に激痛を伴ったものの、無事に成功します。凍結した卵子を将来使うのかはまだわからないそうですが、未来の選択肢を増やすことにも繋がったそうです。



取材・文／酒井明子 写真提供／兒玉遥