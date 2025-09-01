スマートフォンの使用について「1日2時間」を目安とする条例案が、愛知県豊明市で提案され、全国から注目されています。

長崎の人たちの受け止めは？。まちの声を聞きました。

（記者）

「スマホを、きのうは何時間使いましたか？」

（男性）

「きのうは8時間41分。一日中、見ている」

（20代 女性）

「11時間。インスタグラムやTikTokとか」

今や生活のあらゆる場面で欠かせない存在となった「スマートフォン」。

長崎経済研究所の調査では、約6割が “スマホへの依存” を自覚しているという結果も出ています。

そんな中、愛知県豊明市で全国で初めて市議会に提案されたのが、スマホの使用を「1日2時間を目安にする」という条例案。

罰則はなく、家庭でのルール作りを促す狙いで、

小学生は午後9時、

中学生以上の未成年は午後10時以降の使用を控えるよう求めています。

（愛知県豊明市 小浮市長）

「社会全体として、それぞれがスマートフォンを使いすぎていて、何かを犠牲にしてしまっている。

全市民が、自分たちの(スマホの)使い方を一度見直すきっかけをつくるために、住民向けに条例案を提案しようと考えた」

この条例案に対し、長崎では…。

（20代 女性）

「えーっ、2時間とか破っちゃうかもしれない」

（40代 男性）

「大人ができない(守れない)のを、子どもに何時間と(規制するのは）自分はどうなんだろうと思う」

（10代 女性）

「周り(クラスメイト)が守ったら、自分もやらなきゃと思い、意識はすると思う」

（40代 女性）

「ゲームとかYouTubeとか。やめてって言ってもやめないので。子どもたちには(規制)がほしい」

“強制” ではない条例が、家庭や社会での意識を変える契機となるのか、注目されます。

豊明市議会では9月22日に採決が行われ、可決されれば10月から施行されるということです。