19歳年上の夫とふたりの子どもたちと暮らすイラストレーター・横峰沙弥香さん。最近、小学生の子どもたちの疑問や悩みに答える夫の発言に、数々の名言が散りばめられていることに気づいたそう。最近、夫ががん転移の手術のために入院し、しばらく不在だった際には、子どもたちが「父の背中」を見て多くを学んでいることを実感したそうです。

夫が4度目の入院…子どもたちに留守番を任せたら

2025年6月。大腸から肝臓、右の肺へとがんが転移し、そのたびに手術を繰り返していた夫が、左の肺への転移の手術のために4度目の入院をしました。

ここまでくると慣れたもの──とは言いたくありませんが、さすがに4度目ともなりますと子どもたちの状況理解度や対応力もたいしたもので、仕事の合間をぬって病院通いをするうえでの苦労が格段に減りました。

近所の人に事情を伝えて、すぐにサポートできる体制を整えたうえでのこととはいえ、何時に終わるかわからない手術の間の留守番をさせるのはさすがに心配ではありました。そんななか、そうせざるを得ない状況と理由を小学5年生と2年生の子どもたちが理解していることはほんとうに大きかった。

実際、夫の手術には思ったより長い時間がかかり、私は予定より遅くに帰宅したのですが、部屋に入るなり驚きました。子どもたちは準備しておいた食事を自分たちで温めて食べる、お風呂を済ませておくだけにとどまらず、学校から持って帰ってきたお弁当箱を洗って片づけるとか、小腹が空いたら自分たちで納豆サンドイッチ（！）を作って食べる…なんていうプラスαの対応力まで見せてくれました。

それもこれも「パパもママも大変な思いをしているのだから自分にもできそうなことはできるだけやらなきゃ」という思いからだったのだそうで。病気をしてよかったとは1ミリも思いはしなけれど、悪いことばかりではなかったなとは感じます。

夫婦間の「暗黙の了解」が子どもたちにも伝わって

ところで、わが家では基本的に、家事全般を私が担当しています。自宅で過ごす時間が圧倒的に長いことや、家事自体が比較的好きだからという理由ではありますが、「好きでやってるけど、好きでやる範囲以上のことはしない」というスタンスですので、よけいにやってほしいことがあれば、夫は私に声をかけることなく自分で動きます。

おかげさまで、まめもゆめこも「もっとこうしてほしい」は極力、自分で叶えるというクセがついています。ここのところ、何かしてほしいことがあるときに私を呼ぶことが格段に減ってきていたのには気づいていました。

父親の背中を見て学んだことが、今回の「お留守番大成功」の要因のひとつになったのかもしれません。

PROFILE 横峰沙弥香さん

よこみね・さやか。イラストレーター。長崎県出身、1984年生まれ。2015年、第一子誕生を機に、長男「まめ（愛称）」との日常を絵日記にしてインスタグラムに投稿を開始する。2017年に長女「ゆめこ（愛称）」が誕生。著書に『まめ日記』（かんき出版）、『まめ日和』（光文社）、『ちんちんぼうずのだいぼうけん』（KADOKAWA）、電子書籍『へたのよこずき１・２』（主婦と生活社） などがある。