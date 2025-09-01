◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 5-4 巨人(31日、甲子園)

阪神・森下翔太選手が2試合連続の猛打賞を記録。2打点と大活躍を見せ、試合後のお立ち台にあがりました。

レギュラーシーズンでの最後の本拠地で行う“伝統の一戦”となったこの日。9回には2アウト満塁から1点差に迫られるなど波乱の展開となりました。

その中で森下選手は「今日勝ったことにホッとしてます」と笑顔。甲子園に集まったファンの大声援を受けました。

この日、森下選手は3回、1アウト1、2塁の場面から先制タイムリーを記録。これを振り返り「才木(浩人)さんにまず先制点をあげることが自分の役割だったので、いい結果になってよかった」と振り返ります。さらに7回表には3失点で逆転を許す中、7回裏に2アウト2塁の場面から森下選手が勝ち越しタイムリー。「(前の)中野拓夢さんが同点にしてすごく場面をつくってくれたので、思い切ってまっすぐ振り抜きました」と語りました。

さらに甲子園で見せる躍動については「8月はビジターが続いてて、甲子園の試合がなくて。やっぱり甲子園のスゴさっていうのは、この3試合ですごく感じられている」と語り、ファンからの声援がエネルギーになっているとコメント。最後に「優勝まで突っ走ります！」と声をあげ、ファンからもさらなる声援が送られました。