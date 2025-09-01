球場でたまたま隣の席だった阪神タイガースファン同士の交流が今、ネットユーザーらの心をつかんでいます。親子連れに親切にしてくれた女性客は、誰もが知る有名なタレントでした。



【実際の写真】「お写真いりますか？」女性タレントが撮影した1枚

球場の大型ビジョンに家族3人の姿が！

日本プロ麻雀連盟に所属する女流プロ雀士、小笠原奈央さんは8月24日、ヤクルト対阪神の試合を観戦するため、夫と息子の3人で神宮球場を訪れました。一家は熱血虎党の義父の影響で、全員がタイガースファン。もうすぐ2歳になる息子は初の球場観戦でした。



3回裏が終了し、ヤクルト恒例の大型ビジョンを使った観客との交流コーナー「つばみちゃんとあそぼう」が始まると、画面には小笠原さん一家の姿が抜かれました。



突然、あみだくじの参加権を得た一家は、大喜び。息子さんは画面を通して、マスコットキャラクターつばみちゃんとのゲームを楽しみました。



コーナーが終了し、興奮冷めやらぬ一家に、隣席の女性が声をかけました。



「お写真いりますか？」



女性は、大型画面に映る家族が隣にいる3人だと気付くと、機転を利かせ、自身のスマートフォンでバックスクリーンの写真を何枚も撮影していたのです。



女性の正体に驚き「最高の思い出になりました」

女性の正体は、熱狂的な阪神ファンで知られるタレントの千秋さん。この日もプライベートで阪神の応援に駆けつけていました。



千秋さんが転送してくれた写真には、カメラに向かって最高の笑顔で息子さんを抱え上げるパパと、寄り添って拍手するママの姿が。息子さんもはにかんだような、かわいらしい表情を見せています。



小笠原さんはこの日の晩、千秋さんの公式Xに向け、「思い出を形に残せて 人の優しさに触れました 後にその隣のお方が千秋さんだと知り…本当にありがとうございます 息子の球場デビュー最高の思い出になりました」とお礼を伝えました。



すると千秋さんも反応。「突然のことでご両親共にスマホを触っていなかったので この世紀の瞬間を撮ってあげよ！と咄嗟にいっぱい撮っちゃった 大きなお世話かなと思いましたが、喜んでもらえて良かったです」と返答しました。



◇



ネット上では、千秋さんのやさしさや、小笠原さん一家の喜びように心動かされる人が続出し、「これはベストショット！」「まさかの千秋さん」「お隣さんのために写真を撮るだなんて素敵すぎます」「最高」「ほっこりエピソードだ」「さすが阪神ファン」などの反応が相次いでいます。



（まいどなニュース・金井 かおる）