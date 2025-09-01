年を重ねていくと、心身にさまざまな変化が生じます。老後を元気に過ごしていくためには、どうしたらよいのでしょうか？今回は、長年高齢者医療に携わる精神科医・和田秀樹先生が、変わっていく自分の体に対する考え方や対処法をまとめた『80歳で体はこう変わるからやっておきたいこと』から、一部を抜粋してお届けします。

感情の老化

老化にブレーキをかけることはできません。ですから、将来、自分の身に何が起こるのかという「傾向」を知り、いまから対策をしておくことが必要なのです。

まず、知っておいてほしいことは、老化によって体力が低下していくと、同時に心も弱っていくということです。むしろ、心が弱るから体が弱る、といったほうがいいかもしれません。

「最近、やる気が出ない」と感じるようになったら、注意が必要です。「感情が老化」してきているサインかもしれません。感情の老化は、早い人で40代から始まるのですが、この感情の老化こそが、あらゆる老化現象の元凶といえます。

感情の老化は、体の老化と違い、なかなか自分では気づきにくいものです。たとえば、昔はとてもきれい好きだったのに、片づけや掃除がおっくうになり、いつの間にか散らかり放題の汚部屋になってしまった。あるいは、外出するのが楽しみだったのに、どこかに行きたい気持ちがわかず、家に引きこもりがちになってしまう。ファッションにも、無頓着になってきてしまった。

これらに当てはまるかたは、感情が老化している傾向にあるといえます。感情が老化すると、心も体も見た目も一気に老け込んでしまいます。そうなると、健康なまま長生きすることはとても叶わなくなるのです。それどころか、うつ病や認知症を引き起こす可能性も出てきてしまうのです。

あなたは、出かける予定がないからと、一日中パジャマやジャージでゴロゴロしていませんか。ずっとダラダラ過ごしていては、気持ちは切り替わりません。テレビの前でぼーっと過ごしていると、脳への刺激もなくなり、前頭葉がますます衰えていきます。これでは、感情も意欲も低下する一方です。

老けこまないとっておきの方法

こうした状況を変える、おすすめの方法があります。何を隠そう、それは、おしゃれをすることなのです。

「えっ、そんなことで？」などと思わずに、試しに行動してみてください。おしゃれをすると気持ちが高揚し、背筋が伸び、自然と表情が明るくなることがわかります。そうなると、どこかに出かけようという気持ちも生まれるのです。

おしゃれには「外出する予定がないから、一日中パジャマやジャージで過ごす」から「何も予定はないけれど、外出してみよう」という風に気持ちを変えてくれる効果があります。

認知科学の世界では、人の心は、内面よりも外面によってかたちづくられるとされています。外見や行動によって人の心は変化し、それを受け入れて体の状態が変わってくるのです。高齢になればなるほど、心の状態と体の健康は密接になってくるので、この傾向が強く現れてきます。

おしゃれに年齢は関係ない

作詞家の湯川れい子さんは「90歳になってもピンヒールを履く」を目標にしているそうです。

そのため、ハイヒールでもしっかりと歩けるように、日頃からウォーキングをして足腰が衰えないようにしていると聞きました。非常に素晴らしいことだと思います。



おしゃれに年齢は関係ありません。気持ちが明るくなるような「自分のおしゃれ」を楽しんでいる人は、元気になるのが上手な人です。長年、高齢者ウォッチャーをしている私は肌でそう感じます。

自分が若いと思えば、ファッションもメイクも行動も若々しいものになっていきます。すると、気持ちも明るくなり、ホルモン分泌や前頭葉の働きも活発になるのです。

「自分は若い」と思うこと

ここで、ドイツの老年医学センターが発表した面白い論文の話をしましょう。

40歳以上の中高年５０００人を対象に、「あなたは自分が何歳だと感じていますか？」と質問し、「機能的健康レベル」の変化を30年間追跡したそうです。機能的健康レベルとは「日常生活動作をスムーズにおこなうことができるかどうか」の指標です。

その結果、どうなったと思いますか。なんと「自分は実年齢より若い」と答えた人ほど、機能的健康レベルの低下がゆるやかなことがわかったのです。論文の執筆者は「自分は若い」と思うことこそが、ストレス緩和につながり、それが機能的健康レベルの低下を防いでいると推論しています。その通りだと思います。

老いた自分に失望したり、嫌悪したりするなんてバカなことです。芸能人なら、年齢詐称はネットニュースになりますが、一般の高齢者なら、大きな問題になどならないでしょう。自称年齢などマイナス10歳で十分なのです。

