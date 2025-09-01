日々の暮らしのなかで「怒り」「悲しみ」「恐れ」などの「負の感情」に振り回されていませんか？精神科医の藤野智哉先生は、「『自分の感情を自分でコントロールする感じ』がもてれば、気持ちがラクになり、生きやすくなることもあります」と話します。そこで今回は、藤野先生の著書『嫌な気持ちにメンタルをやられない 不機嫌を飼いならそう』から一部を抜粋し、「嫌な気持ち」への対応をご紹介します。

既婚者からよく聞こえてくる声

既婚者からよく聞こえてくるのが「パートナーにイライラする」という声。

育った環境の違う他人同士が一緒に暮らしているわけですから、ストレスやイライラが生じるのは仕方ないことです。だからこそ、それはどうやったら減らせるかを考えていかなければなりません。

前提として、ストレスやイライラをため込むのはよくないことです。我慢には限界があり最終的には爆発して、トラブルを起こしたりしますから。

イライラなどの感情が生じると、それを意識したうえで抑制するわけですが、表出行動を抑えていても、交感神経などの興奮はむしろ感情を表出したときより高まるというデータもあったりします。

パートナーにイライラするときは一つ一つすり合わせを

そして、パートナーであっても、それぞれが自分の勝手な常識＝「べき思考」をもっています。一方が「私はこうすべきだと思う」「こんなことは常識だろう」と思っていても、相手はまったく違う常識や「べき」をもっている可能性があるわけです。

お互いに自分の「べき」が正しいと思っていて、すり合わせをしないままに生活し続けると、イライラが出てくるのは当然のことです。

では、どうすればいいのか。

そういうことの話し合いを一つ一つして、二人の常識をすり合わせていくことが、お互いのイライラやストレスを減らすための一番の近道です。

まず、「これに関して私はこう思う」「あなたのこの行為が私にはストレスになっている」というのをしっかり伝えること。お互いに感じていることをぶつけ合って、「本当はどうなんだろう」という点を調べてみると、自分の常識が違っていたということがいっぱいあると思います。

一つのすり合わせが、ほかのことについて話し合うきっかけになるかもしれないし、自分の常識を検証するきっかけになるかもしれません。

話し合いの習慣をつけておく

イライラはためないに越したことはないので、一つ一つ解決できるのであればそうしたほうがいいのですが、言われる側にとってはその一つ一つがストレスになる可能性もあります。

そこでおすすめなのが「話し合いの日」を設けること。週に１回でも月に１回でもいいので日を決め、「この日は話し合いをする」という習慣をもつことです。

その場合はあらかじめ「話し合いをするよ」と伝えておきます。そうしないと、相手は「この人はなんで急にたくさんのグチをまとめて言いだしたんだろう？」と驚いちゃいますから。

事前に「わが家のルールを話し合うために私が気になることをまとめておくから、あなたも気になっていることがあれば準備しておいてください」というような話ができれば、それが一番いいですね。その日のために自分のイライラを整理しておき、話し合いの場に臨みましょう。

これはパートナーとだけでなく子どもでも義父母でも同じ。要は家族会議です。

子どもは成長するにつれて親とはあまり話してくれなくなるものですが、小さい頃から話し合うという習慣が身についていれば、家族同士はそういうものだと思って話してくれるでしょう。

何かがあったときいちいち言われると、相手も気分がよくないはず。話し合いの習慣をつけておけば、少しクールダウンした状態で自分の思いを伝えられるようになるのでおすすめです。

あとは自分がどこまで許容できるか

とはいえ、すり合わせをしたい、話し合いたいと思っても、パートナーが向き合ってくれない場合もあるかもしれません。

面倒くさがって話し合いの席につこうとしない、「はいはい」と軽く受け流す、「自分が正しい」と譲らない……。



共同体として大切な話し合いができないのであれば、相手はそういう人なのだということです。相手の姿勢に納得がいかないとしても、そうした「変わる気のない人間」がいるということを、どこかで受け入れなければいけません。

パートナーに限らず、世の中にはそういう人がいっぱいいますから、あとは自分がどこまでそれを許容できるかです。

許容できないとなれば、共同体としての生活は困難。いきなり離婚を切り出すまではいかないにしても、「私にとっては離婚を考えるくらい深刻なことです」と言わなければ、相手には伝わりません。

そこまで伝えても変わらない人には……

こっちがこれだけ悩んでいるのに、相手はそんなに重要な話だとはまったく思っていなかった、なんてことは多々あります。そして、そこまで伝えても変わらない人だって、もちろんいます。

話し合いをして、その場では「わかった、気をつけるよ」と言っても、結局相手は納得していなくて何も変わらない、ということもあります。その場を早く終わらせるために受け入れたふりをする、そんな人はいっぱいいますからね。

また、話し合うほうがストレスになると感じるなら、自分の心を守るために放っておくという手もあります。つまり、そんな相手をあきらめ、受け入れちゃうということです。若い頃はこの人に変わってもらおうといろいろ試してみたけれど結局ダメであきらめた、そんなことを笑って言えるベテラン夫婦も一つの形なのかもしれません。

結局は自分がどこまで許容できるか、どこまで追及するか、です。

まとめ



自分のイライラを整理して、「私はこう思っている」と相手に伝えましょう。それでも変わらない人間もいます

※本稿は、『嫌な気持ちにメンタルをやられない 不機嫌を飼いならそう』（主婦の友社）の一部を再編集したものです。